La empresa encargada de realizar el gasoducto Tuxpan-Tula no ha presentado los estudios para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expida las autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, informó el delegado en Hidalgo Federico Vera Copca.

Recientemente comunidades indígenas de la entidad denunciaron que la empresa TransCanada presiona a las y los pobladores para que cedan sus terrenos, lo que pone en riesgo los ecosistemas y tierras de cultivo, por lo que rechazaron la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula.

El funcionario federal indicó que los encargados del proyecto no pueden invadir terrenos de las y los pobladores si no tienen primero el permiso de las personas para que el gasoducto pueda pasar.

Vera Copca mencionó que cuando encargados de la empresa TransCanada presenten estudios para la autorización de cambio de uso de suelo y de impacto ambiental, deben traer la autorización de las personas.

El titular de la Semarnat informó que actualmente la empresa no ha presentado en la delegación del estado los estudios para solicitar los permisos,

no sé si ya lo hicieron en Puebla o Veracruz, en Hidalgo no lo han hecho

En días pasados, las y los habitantes de las comunidades indicaron que con el proyecto se destruirían cientos de hectáreas de bosque mesófilo de montaña, ubicadas en localidades indígenas de los municipios de Pahuatlán, Honey y Tlacuilotepec en Puebla, así como Tenango de Doria y Acaxochitlán en Hidalgo.

Lo anterior, dijeron, debe ser uno de los argumentos para cancelar la construcción del gasoducto, ya que es una reserva ecológica de la que solo queda menos de uno por ciento de bosque en el país.

