Tras intento de linchamiento, alcalde espera reunión con procurador

El alcalde de Acatlán Benito Olvera Muñoz dijo que está a la espera de reunión con el titular de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) Ramiro Lara Salinas, así como con Mauricio Delmar Saavedra, secretario estatal de Seguridad Pública.

Lo anterior con la finalidad de establecer acciones de prevención del delito así como de atención a las denuncias, sobre todo en lo referente al intento de linchamiento hacia dos presuntos ladrones en la colonia 28 de Mayo, ocurrido el 15 de octubre.

A mediados de la semana pasada, pobladores de dicha colonia dijeron estar molestos por no ser tomados en cuenta respecto a la petición de acciones preventivas al delito, asimismo indicaron que no reciben buena atención por parte de autoridades del Ministerio Público acreditado en la región.

“Estoy a la espera de que se lleve a cabo la reunión, lo que podría ocurrir en los siguientes días, de acuerdo a lo que me informaron los colaboradores de los funcionarios.”

Tras el intento de linchamiento, vecinos de la colonia 28 de Mayo, así como de Vicente Guerrero, se reunieron con el alcalde el 17 de octubre para exigir acciones inmediatas para disminuir la incidencia delictiva.

Dijo que el robo de ganado así como a casa-habitación son los que han incrementado en el municipio, sobre todo en las colonias citadas, por lo que Olvera Muñoz insistió en que se realice la reunión con los funcionarios estatales.

Acatlán forma parte del mando policiaco coordinado estatal, por lo que el edil indicó que es urgente establecer las acciones de prevención del delito y atención a la denuncia debido al incremento reciente de hechos delictivos.

Recordó que el municipio cuenta apenas con siete patrullas y 14 policías municipales por turno, por lo que urgió a establecer la reunión con las autoridades estatales para que a la brevedad se inicien las acciones de prevención al delito y procuración de justicia.

