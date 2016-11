Tres de cada cuatro mexicanos no tienen cuenta de retiro

Ciudad de México

El Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República presentó un reporte sobre el ahorro y reveló que tres de cada cuatro mexicanos no cuenta con un capital para su retiro.

Destaca en su estudio Afores y ahorro para el retiro, una iniciativa del senador Jesús Casillas Romero, presentada el 31 de mayo, que reforma los artículos tercero, 37, 37A, 74 y 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Indica que la propuesta establece el indicador Alfa Jensen para medir el desempeño de las afores y propone que mida el diferencial de la rentabilidad que hayan obtenido los trabajadores por la inversión de sus recursos en las sociedades de inversión y la rentabilidad esperada en función del nivel de riesgo de dicha cartera.

Hace notar que dicho indicador reflejará la capacidad que tiene la sociedad de inversión para alcanzar un rendimiento superior al esperado, en función del nivel de riesgo de su cartera.

Plantea que las cuentas individuales de los trabajadores que no hayan elegido administradora sean asignadas a las administradoras que hayan reportado: un mayor rendimiento neto, un mejor indicador Alfa Jensen y un mejor indicador relativo a la revelación de información cualitativa de las administradoras.

En ese sentido, el IBD reporta que según una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, uno de cada cuatro mexicanos (23.7 por ciento) ahorra en el banco, uno de cada ocho (12 por ciento) guarda su dinero en casa, uno de cada 10 (9.9 por ciento) limita sus gastos y 9.4 por ciento hace tandas.

Además, indica que 53.8 por ciento piensa “poco” o “nada” sobre su retiro, en contraposición 42.2 por ciento contestó “algo” o “mucho”, aunque 62.8 por ciento de las y los consultados no cuenta con una afore.

