Tribunal de Morelos ordena destituir a Cuauhtémoc Blanco

Cuernavaca

El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje ordenó la destitución del alcalde de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Bravo, dado el desacato a pagar el laudo laboral ganado por cinco extrabajadores que lo obliga a pagar más de un millón de pesos.

Ayer las autoridades del tribunal acudieron a notificar el fallo. Sin embargo, ante la ausencia del alcalde y del tesorero, cuya destitución también fue ordenada, dejaron un citatorio e informaron que regresarán hoy a efectuar la notificación de la destitución.

Y es que, como los otros 32 municipios de Morelos, Cuernavaca se encuentra en una crisis por la deuda pública de las anteriores administraciones. Además, existe un sinnúmero de demandas laborales presentadas por extrabajadores por despido injustificado en el actual y en anteriores gobiernos.

En este caso, cinco extrabajadores ganaron la demanda que representa un pago por un millón 234 mil 382 pesos al 10 de octubre pasado. Además, se suma el equivalente a aportaciones retenidas y no enteradas al Instituto de Crédito para los Trabajadores del Estado de Morelos.

La secretaria del Trabajo Gabriela Gómez Orihuela informó que los abogados del alcalde deben buscar una salida jurídica.

No obstante, lo primero que deberían hacer es pagar el adeudo a los trabajadores para dar un cierre definitivo al caso. La funcionaria señaló que otra de las salidas es buscar la conciliación con los extrabajadores.

Junto con el edil Cuauhtémoc Blanco, otros 17 atraviesan por un proceso de destitución, con el pago previo de una multa.

Los presidentes municipales no tienen fuero en Morelos, luego de la aprobación de una reforma legislativa de 2014, por lo que pueden ser destituidos sin necesidad de la intervención de ninguna autoridad legislativa.

