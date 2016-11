Para hablar de lo sucedido con la elección del nuevo presidente electo de Estados Unidos, siendo éste más macho que el machismo por definición in extremis, apelaré a la voz de la mujer, mi compañera, mi esposa y que todos los días como muchas de ustedes, estoy seguro, se queja, con total razón, pero a mi esposa la escucho en viva voz y con una verdad tan auténtica y honesta que solo puedo, para verdaderamente ser igualitario, dejar que su voz sea escuchada en este espacio.

“Todavía en shock, no puedo creer que haya ganado un tipo racista, clasista, misógino, homofóbico, agresivo, que te ve por encima del hombro y, a la vez, se siente tan hombre y poderoso, que de eso sí, no tiene un pelo de ese peluquín tan ridículo. Su aspecto es desagradable, con esa boca de olán, que parece otra cosa, sus muecas y gestos ridículos, y que aún así ha convencido a propios y extraños. Como mujer, cada vez que el insultaba a su contrincante me insultaba a mí por ser mujer, cada vez que era despectivo con ella lo era conmigo, cada vez que decía que la iba a enjuiciar y a encarcelar a mí me amenazaba también; el caso de ‘la plática de vestidor’ sobre cómo ligar, agarrar de la vagina y usar a la mujer como objeto solo me causó más nausea al pensar que de esa boca, que dice adorar a sus hijos e hijas, salió tal vómito o diarrea verbal. No se ha dado cuenta, ni siquiera, de que lo único que tiene es su checkappeal (dinero). No lo puedo creer, cómo es que alguna mujer, escuchando todo esto, haya votado por él y lo idolatre incluso. No puedo creer, tampoco, que aún con las amenazas hacia los mexicanos, nuestros connacionales hayan apoyado con su voto a este monstruo, pseudo hombre, incluso algunas personas de color, algunos judíos, hayan votado por él. Algo que sí entiendo es que EU sea un país, que parece no tener educación, ni valores, que se deja guiar, tan fácil, por falsos profetas y solo puedo decir que me dan pena, dolor y que las pocas que no votaron por él, pues mi respeto y que sigan creciendo como mujeres, porque la tienen, no difícil, sino lo que le sigue, luchar ideológicamente, cotidianamente con los seguidores de esta cosa ‘Trump’ va a ser una batalla titánica contra la ignorancia, estupidez, machismo, contra los ‘sin valores’, los que no tienen ni civismo, y eso sí, con el tiempo les vendrá encima una cruda realidad, que espero los motive a prepararse, educarse, superarse, trabajar y luchar por una sociedad más democrática y por las familias que están totalmente desechas con este tipo. La educación viene desde casa. Ojo México, que viene el lobo.”

Esto, más o menos, es lo que viene a decir ella todos los días, desde hace muchos meses ya, una mujer profundamente luchadora, trabajadora y madre de un hijo. Una Dama también, una verdad andando, una mujer comprometida con sus pensamientos, brillante como las estrellas, como el conocimiento, la luz, la inteligencia innata, una mujer en serio. Enamorado sí, así lo digo, pero no por ello atontado, que a veces pasa, pero que espero les parezca justo lo expresado por ella en el texto y que todas las mujeres sepan que son la razón de la existencia, de dar vida y fuerza al mundo.

Comentarios