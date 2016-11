Tulancingo Cine Festival rinde homenaje a José Carlos Ruiz

Tulancingo

Un generoso público, con cariño y admiración, recibió al primer actor José Carlos Ruiz en el homenaje ofrecido en el inicio de actividades de Tulancingo Cine Festival 2016, la noche del viernes.

Luego de la proyección de En el último trago, una de las más recientes películas en las que participó, el invitado de honor platicó con el público por poco más de media hora y compartió anécdotas, experiencias y el desarrollo de su carrera actoral.

“Yo no fui a la escuela, fui al cine”, sentenció el primer actor e indicó que la actuación fue su vocación real y que a ella se ha dedicado enteramente durante los 60 años que lleva en ello.

“Actuar es un acto de compartir con la gente lo que uno quiere transmitir, que es sobre todo sentimientos, la forma de ser del personaje en cuestión para mover y conmover al público que nos hace favor de seguirnos.”

Agregó que siempre se ha mantenido activo en lo artístico para no perder la secuencia, la sensibilidad que debe tener el artista. Pues lo mismo se ha dedicado a interpretar diversos papeles que escribir cuando no está en un escenario o frente a una cámara.

“Es parte de lo que hago para continuar sensible conmigo mismo y poder compartirlo con el público.”

Celebró la existencia de la cineteca Tulancingo, bajo la consideración de que siempre es necesario contar con espacios de ese tipo para la difusión de la cultura y las artes.

“Esta cineteca, así como el resto del conjunto de lo que fue esta estación del ferrocarril, es una muestra de que la cultura sigue viva, de que las manifestaciones culturales siempre estarán presentes porque son necesarias.”

Tulancingo Cine Festival seguirá actividades el próximo jueves, cuando sea proyectada la película Mentiras blancas, dirigida por Dana Rotberg, quien tendrá encuentro con el público al final de las funciones programadas a las 16:30, 18:45 y 21 horas.

