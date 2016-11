Urge magisterio a emitir convocatoria para renovar dirigencia

Pachuca

El secretario general de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajado­res de la Educación (SNTE) Sinuhé Ramírez Oviedo rei­teró que no es su intención reelegirse frente a la organiza­ción, y está a la espera de que el comité ejecutivo nacional determine la fecha para la re­novación de la mesa directiva.

Por su parte el movimiento de bases, disidentes de la refor­ma educativa, urgió al sindica­to a emitir la nueva convocato­ria a la dirigencia y calificó de irresponsable la omisión.

En entrevista, el dirigente del SNTE en Hidalgo declaró que no participará en la convocatoria para retomar la titularidad de la organización, explicó que de en­trada los estatutos no lo permi­ten, además él no está interesado en seguir representando al gre­mio magisterial.

“Sucederá cuando tenga que suceder, cuando así lo decida el comité nacional, para los docentes este tema no es primordial, hay co­sas más importantes”, enfatizó.

Ante la reiterada pregunta de la prensa respecto a cuándo se emitirá la convocatoria para re­novar la sección 15 del magis­terio, el dirigente hidalguense cuestionó a los reporteros: “¿Por qué la insistencia?”

En respuesta a su declaración, el movimiento de bases magiste­riales emitió un comunicado en el que escribe: “La fortaleza sin­dical se fundamenta en la vigen­cia y pertinencia de sus estructu­ras y sus estatutos. Irresponsable y peligrosa la violación al estatu­to sindical que señala: principios; tiempo; derechos y obligaciones. Lamentable que el SNTE asegu­re que el magisterio hidalguense no tiene prisa por renovar a Sinu­hé del cargo […] el movimiento rechaza su afirmación”.

Continúa: “Es necesario cum­plir al pie de la letra el tiempo de gestión de la sección 15 Hidalgo: cuatro años únicamente, los es­tatutos fueron consensuados por miles de docentes a través de los congresos nacionales políticos del SNTE y son acordes al tiem­po que se vive: señores secreta­rios sindicales, el movimiento les exige respetar los estatutos y emitir convocatoria ya”.

Previamente el sindicato ha señalado que la convocatoria po­dría emitirse hasta febrero, sería entonces cuando un sucesor tomé la dirigencia de ese magisterio.

