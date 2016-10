Urgente marco legal que regule trabajo infantil: Seiinac

Hidalgo fue la entidad que registró mayor incremento en su tasa de ocupación infantil no permitida en los últimos dos años, al respecto Rafael Castelán, de Servicios de Inclusión AC (Seiinac), explicó que esa actividad vulnera los derechos de la infancia y lamentó que la situación económica de las familias no sea la óptima para evitar que niños y niñas trabajen, por lo que llamó a revisar un marco legal que proteja el desempeño laboral de las y los menores.

Dato 66 mil 890 niños, niñas y adolescentes laboran en ocupaciones no permitidas, rubro que agrupa a las y los ocupados de cinco a 17 años, debajo de la edad mínima o en ocupaciones y actividades peligrosas, de acuerdo con la LFT

El especialista en temas de infancia habló en entrevista sobre qué significa ese indicador; de acuerdo con información emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) entre 2013 y 2015 los mayores incrementos de la tasa de ocupación infantil no permitida se registraron en Hidalgo con 2.2 por ciento.

Las cifras fueron emitidas por el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2015, estudio que elaboran en conjunto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la STPS.

Hidalgo es seguido por Durango con 2 por ciento, Nayarit con 1.9 y Chihuahua con 1.7 por ciento. En tanto, las principales disminuciones se registraron en Quintana Roo con menos 3.6 por ciento, Guanajuato con menos 3.4, Tabasco con menos 2.4, Tamaulipas con menos 2.3 y Morelos menos 2 por ciento.

¿Cuál es el impacto del trabajo infantil en la entidad y de ese indicador?

“Nosotros lo que pensamos es que es lamentable que los niños y niñas tengan que trabajar, también consideramos que es algo que debe atenderse de forma inmediata; en Chiapas ya hay un movimiento que reconoce los derechos laborales de la población infantil.

“En verdad es lamentable que en el estado de Hidalgo no se garanticen las condiciones económicas a las familias, por eso ellos tienen que salir al campo laboral. No tienen alternativas, eso es preocupante. El problema ya está ahí y tiene que atenderse.”

¿Qué están enfrentando las y los niños y dónde se encienden focos rojos?

“Ellos están en lugares de trabajo en donde la remuneración es poca y su integridad no está asegurada, su vida puede estar en peligro y no están protegidos.

“De ahí que sea necesario que protejan sus derechos, lo ideal es que no trabajen pero si ya lo están haciendo y no es un problema que vaya a arreglarse en un año o en este sexenio, hay que cuidarlos de otra manera.

“Las familias se van polarizando más, cada día hay más pobres, y no podemos frenar el trabajo infantil, por lo que es urgente un marco regulatorio para ellos.

“Las urbes como Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula y Tulancingo son las que principalmente hay que revisar, por la gran actividad laboral que tienen.”

El estudio también indica que en Hidalgo existe una población total de 738 mil 970 niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años, de los cuales 68 mil 290 trabajan, de ellos mil 400 lo hacen en una ocupación permitida. Esa cifra comprende a las y los ocupados de 15 a 17 años en labores permitidas por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

En tanto, otros 66 mil 890 laboran en ocupaciones no permitidas, rubro que agrupa a las y los ocupados de cinco a 17 años, debajo de la edad mínima o en ocupaciones y actividades peligrosas, de acuerdo con la LFT.

Otros 27 mil 828 menores trabajan aun cuando están debajo de la edad mínima requerida y 39 mil 62 se desempeñan en ocupaciones peligrosas, mostró el estudio.

La comparativa con el estudio correspondiente a 2013 demuestra que el número de menores que trabajan en el ámbito local incrementó considerablemente. En 2013 el MTI reportaba que 52 mil 66 menores laboraban, mientras que el estudio correspondiente a 2015 enumeró 68 mil 290, es decir, se trata de 16 mil 224 más.

¿Qué derechos se vulneran?

“Primero el derecho a la educación, muchos de ellos están ahí sin ir a la escuela y los que están en ambos lugares no pueden estar 100 por ciento en su actividad en las aulas de clases.

“Luego el de salud, porque nadie se los garantiza, y en algunas ocasiones el derecho a un trabajo digno.”

¿Qué retos enfrentan autoridades y sociedad con el trabajo infantil?

“De inicio, la creación de políticas públicas que los protejan, un marco jurídico que les garantice buenas condiciones en su trabajo, ya que no les pueden impedir que trabajen porque su condición económica es mala.”

Explicó que además es necesaria la garantía de un buen trabajo para niños, niñas y adolescentes que ayuden al desarrollo de sus aptitudes.

“El trabajo también dignifica, hay que ver la forma en la que enfocaremos sus habilidades, porque desarrollarán aprendizaje también desde ese lugar.”

¿Cuál es el eje que tienen que tomar en cuenta quienes toman decisiones?

“El marco es la ley nacional de protección a niños, niñas y adolescentes y la estatal, ambas tienen el parámetro que deben ejercer para que este sector de la población tenga un desarrollo pleno. Además, deben escucharlos a ellos y trabajar de la mano de las organizaciones civiles.”

Seiinac ha presentado agendas municipales para ese sector de la población que sirven de marco para que los ayuntamientos también realicen actividades por la niñez.

