Utilizar acciones colectivas para defender derechos: Canek Vázquez

Pachuca

Al considerar que Hidalgo ha registrado en los últimos años un elevado y constante crecimiento poblacional, el diputado Canek Vázquez reconoció que naturalmente “estos cambios demográficos demandan la necesidad de atender las diversas problemáticas que cada vez se vuelven más complejas”.

El crecimiento poblacional debe ser acorde al entorno social, en especial cuando se trata de preservar los derechos de los ciudadanos, manifestó.

El legislador agregó que muchas veces se trata de problemáticas que afectan no a un solo individuo, sino a un grupo de ellos, motivo por el cual se hace indispensable el reconocimiento de derechos o intereses de estos grupos, así como establecer los mecanismos que permitan la protección y defensa de los mismos.

En ese contexto, Canek Vázquez habló de la utilidad de las acciones colectivas como un mecanismo que puede significar un impacto positivo y significativo para lograr una mejor defensa de los intereses individuales.

Mediante las acciones colectivas, abundó el diputado, “un conjunto de individuos, a través de un representante, puede acudir ante los órganos jurisdiccionales en defensa de sus derechos de carácter colectivo, o bien, en defensa de intereses individuales que pudieran no encontrar una solución adecuada a través de la acción particular”.

El legislador priista mencionó que, aunque a este tipo de mecanismos no se le ha dado el impulso suficiente, “su aplicación es eficaz en la defensa de garantías colectivas en materias de protección al consumidor, medio ambiente, competencia económica.

“Sería una afortunada alternativa para que los hidalguenses puedan encontrar una herramienta ágil y relativamente menos compleja que el acudir de manera individual a las instancias jurisdiccionales.”

Finalmente, Canek Vázquez agregó que en la entidad las acciones colectivas se contemplan específicamente para casos relacionados con los derechos humanos; sin embargo, el fomentar y promover su utilización en otras materias puede significar un beneficio sustancial.

Ya que, con la presentación de una sola demanda, quedan comprendidos todos los sujetos que estén dentro del supuesto de que se trate, lo que reduce las causas a decidir y tiende a garantizar soluciones expeditas a los conflictos.

