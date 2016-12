Van 140 ambulantes credencializados: comercio y abasto

Pachuca

El director de comercio y abasto de la presidencia municipal de Pachuca Jorge Ayala Zúñiga indicó que han sido credencializados 140 ambulantes del centro de la capital del estado, quienes podrán permanecer en las calles hasta el 7 de enero, cuando serán reubicados.

La dependencia municipal busca dialogar con la Federación de Organizaciones Independientes de Hidalgo (Foideh), con la finalidad de integrar al convenio a los 120 ambulantes afiliados a ese organismo. “Pero hasta el día de hoy no he obtenido ninguna respuesta ni noticia de ellos”, declaró.

La alcaldía estima que en el centro de la capital hay 320 ambulantes ubicados en las inmediaciones del mercado Primero de Mayo, portales y la calle Ocampo, de los cuales 140 pueden permanecer en las calles, previo a la reubicación.

“Hay mucha gente que quiere confundir y llevar agua a su molino. Vamos a reubicar, pero aquellos que están programados.”

Anteriormente la alcaldía firmó convenio con cuatro líderes de ambulantes, con el cual aceptaron permanecer en las calles del centro hasta el 7 de enero, fecha en que serán reubicados a un lugar temporal.

Quienes no firmen ese convenio serán retirados de la vía pública y no tendrán derecho de permanecer durante la temporada decembrina, aunque hasta el momento la presidencia municipal no los ha retirado.

Ayala Zúñiga informó que la alcaldía contempla para la reubicación un callejón del lazo mercantil, otro más en la cuchilla del mercado Miguel Hidalgo y un parque frente al Parián.

La presencia de franeleros en las calles, dijo, es herencia que le dejaron a la actual administración municipal. “Son temas que veremos, así como las personas que venden automóviles en las calles”.

