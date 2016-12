De los siete partidos políticos, ninguno devolvió el recurso

Pachuca

Tras vencer el plazo para la entrega de remanentes, ninguno de los siete partidos políticos pendientes de devolver dicho recurso público lo hizo, informó el Instituto Estatal Electoral (IEE).

El 20 de diciembre fue la fecha límite para la devolución del dinero que no fue utilizado durante el proceso electoral ordinario anterior.

El organismo público fue consultado sobre qué partidos políticos entregaron dichos recursos, por lo que la dirección de prerrogativas del IEE informó que hasta la tarde de ayer no habían sido devueltos.

Será hasta enero cuando dicha área establezca, en conjunto con el consejo general del instituto, las acciones para obligar a los partidos políticos la devolución de remanentes.

Para los partidos Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES) el plazo de entrega de remanentes concluyó el 14 de noviembre y hasta el momento las dirigencias estatales han referido que el dinero será solicitado al comité nacional.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el único que entregó al IEE los recursos no utilizados durante campaña, monto por 14 millones 96 mil 863 pesos.

Mientras tanto, el PAN debe entregar 488 mil 148 pesos y el PES 2 millones 296 mil 59 pesos.

Para los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza (Panal), Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) está pendiente la fecha de entrega de recursos no utilizados.

La cantidad total, incluido el monto devuelto por el PRI, es de 31 millones 338 mil 647 pesos.

