Viable programa de vales para útiles y uniformes escolares: Fayad

Buscará beneficiar a papeleros y maquiladores hidalguenses

Zapotlán

El gobierno estatal analizará el exhorto para crear un programa de vales de útiles escolares, ya que también tiene contemplado implementar uno para que los uniformes sean hechos en la entidad, comentó el gobernador Omar Fayad Meneses.

Luego del exhorto que la Organización de Papelerías Asociadas de Hidalgo hizo al gobernador Omar Fayad para trabajar en la implementación de un programa de vales para útiles escolares; el mandatario respondió que le gustaría hacerlo, por ello urgirá una reunión con los papeleros.

“Me dicen los que saben, que es muy complejo, donde lo intentaron hacer, creo que aquí se intentó hacer en Hidalgo, a mí me encantaría y voy a propiciar una reunión para eso. Pero me dicen que la instrumentación operativa es tan compleja que puede tener una imposición económica y si la tiene entonces ya no nos resulta”, refirió.

Durante su visita a Zapotlán, Fayad Meneses mencionó que es un programa muy importante porque permitiría tener una derrama económica que se quede en las comunidades de la entidad.

“Quisiéramos hacerlo por la derrama económica que le da a todos los dueños de papelerías de todo el estado, pero quizá eso implicaría tener un porcentaje para la operación en ese programa que el gobierno no tendría; entonces le saldría más caro quizá”, comentó.

El mandatario mencionó que vio el exhorto que le hizo la organización, “y es algo que yo traía en la cabeza, lo estoy pensando así para los útiles y para los uniformes escolares, cómo me gustaría que podamos lograr que todos los uniformes se hagan con la tela que se produce en Hidalgo.

“Que quienes los confeccionan sean todos los maquiladores de la industria textil y del vestido de las regiones de Zacualtipán, de Tulancingo, de Cuautepec y otras regiones; en eso vamos a trabajar en los próximos meses”, manifestó.

Comentarios