Vigilan zonas forestales para evitar extracción ilegal de recursos

Durante la temporada navideña, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) delegación Hidalgo vigila zonas boscosas de Hidalgo para evitar afectación de recursos por extracción ilegal.

La Profepa informó que como cada año, en diciembre atiende de forma particular el área que ocupa el parque nacional El Chico, ya que en sus alrededores es común el aprovechamiento de recursos forestales no maderables con fines navideños.

Entre los recursos destacan musgo y el heno, incluyendo en menos proporción otros recursos como la doradilla, la vara de perlilla, biznaguitas y helechos, entre otras.

Indicó que esos recursos o productos son extraídos de las zonas boscosas del estado, siendo los principales lugares donde extraen los bosques de Huasca, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Pachuca, Omitlán, Epazoyucan, Actopan y El Arenal, por ser municipios cercanos a la capital del estado y donde más los demandan.

La Profepa dio a conocer a la población en general que para el aprovechamiento de esos recursos se requiere la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no contar con ella y realizar el aprovechamiento sin permiso puede ser motivo de sanción conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Indicó que los árboles que proceden de los viveros, como los cedrelas o los chimancyparis, solo requieren de una nota de venta proporcionada por el comerciante.

En caso de que el árbol proceda de una plantación comercial y sea distinta, como ejemplo un pino ayacahuite, puede presentarse una remisión forestal o un comprobante fiscal que contenga el código de identificación proporcionado por la Semarnat.

