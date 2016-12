En una elemental estrategia de victimización, el gobernador del estado de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas amenazó con el petate del muerto al Instituto Nacional Electoral, cuya comisión de quejas le ordenó abstenerse de otorgar entrevistas en las que destaquen sus cualidades personales y logros de gobierno.

Moreno Valle Rosas quiere ser candidato a la presidencia de la República y, ¡por supuesto!, presidente.

Y ha decidido jugarse todo por el todo en esa carrera que comenzó desde aquellos días en que determinó ir a contracorriente del partido que lo lanzó al estrellato político, es decir, el PRI, al que renunció para echarse a los brazos de la disidencia encabezada por la maestra Elba Esther Gordillo, a quien luego desconoció cuando ya lo había instalado en el palacio de gobierno de la capital poblana.

En esa tarea, Moreno Valle Rosas cuenta con un equipo que ha probado eficiencia y resultados en tareas de posicionamiento y cooptación de comunicadores, estrategias electorales y todos los etcéteras que un aspirante al máximo cargo de elección popular en México debe tener.

Cuenta con el respaldo de un importante número de diputados federales poblanos, de la mano de senadores de la misma entidad, entre ellos Javier Lozano Alarcón, quien sueña con ser gobernador de Puebla y espera que en dos años Toni Gali le entregue el poder, justo cuando Moreno Valle Rosas se haya lanzado a fondo en pos de la presidencia de México.

Pero, vaya, por lo pronto el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova Vianello respondió al virulento mensaje del virrey poblano y le dejó claro que las resoluciones de la comisión de quejas del instituto son respetadas por el consejo general, aunque haya desacuerdos.

Bueno, el virrey anunció que interpondrá un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra del acuerdo de la comisión de quejas y denuncias del INE, que le ordenó abstenerse de realizar expresiones que “destaquen sus cualidades personales y logros de gobierno”, en entrevistas.

Acusa al INE de haber propiciado inequidad, “intentando cancelar mis garantías individuales y permitiendo a otros el mismo comportamiento por el cual se me censura”.

Dice que el acuerdo es discriminatorio contra su persona y lo que le reclaman formar parte del discurso de otras figuras públicas como Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala y los gobernadores de Nuevo León, Morelos y Michoacán. O sea, en el simplismo foxiano de por qué ellos sí y yo no pretende pasar por encima de ordenamientos legales.

Y mire usted, Moreno Valle asegura que esa resolución violenta sus derechos políticos, libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la rendición de cuentas sobre su gestión en el gobierno de Puebla.

Pero en las entrevistas y sus promocionales alude a logros que no sustenta documentalmente. No hay una sola imagen de esos hospitales, escuelas, ambulancias, servicios médicos y testimoniales de beneficiarios de lo que presume el virrey como logros o aquello que lo vende como “el gobernador que cambió a Puebla”.

Dice que se atenta contra las garantías establecidas en tratados internacionales, entre otros el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José. Sí, por supuesto, los mismos tratados internacionales que ha violentado en su tránsito como gobernador. ¿Cuántos presos políticos hay en Puebla, consecuencia de disentir con el virrey?

Afirma, además, que “este intento de censura, cuando todavía no ha iniciado el proceso electoral del 2018, debe poner en alerta a los medios de comunicación y a todos los actores políticos de nuestro sistema democrático”. ¿A los medios que tiene a sueldos millonarios?

Y, en un baño de salud, advierte que el uso arbitrario de la ley hoy lo perjudica, pero si hoy se permite que esto se convierta en norma “mañana atentará contra cualquier otro ciudadano”. Vaya, vaya con este virrey. ¿Prosperará la estrategia de la victimización? El virrey está enojado. Conste.

