Volverá Zarco a ser candidata por Omitlán

Pachuca

El Partido Acción Nacional (PAN) repetirá candidata en la elección extraordinaria de Omitlán.

Cornelio García Villanueva, vocero del comité directivo estatal panista, dio a conocer que Benita Zarco Amador volverá a contender por la alcaldía de dicho municipio, tal como ocurrió en la elección ordinaria.

Después que el partido emitió convocatoria, ella fue la única en registrarse, por lo que el método de selección de candidatura fue por designación simple.

En conferencia de prensa García Villanueva lamentó la elección extraordinaria, pues consideró que debió respetarse la voluntad popular, sin embargo tiene confianza “obligada” a la autoridad electoral.

“El pasado proceso fue accidentado y quisiéramos tener confianza, sin embargo estamos obligados a tenerla pero vamos a estar atentos a lo que ocurra”, sentenció.

Para el vocero panista existen contradicciones entre la Ley Federal Electoral con la local, que derivó en la anulación de la elección del 5 de junio en Omitlán.

“El código local dice que aquel candidato que fuera el responsable no tiene derecho a participar, sin embargo el criterio que prevalece de la autoridad federal es que prevalecen sus derechos para participar y no le prohíben que pueda contender”, resaltó.

A pregunta expresa sobre si el PAN impugnará el registro de José Luis Ordaz como candidato del Partido Verde Ecologista de México, Cornelio García afirmó que no tienen esa intención, sino que el proceso electoral salga “limpio y en orden”.

Vocero del PAN

