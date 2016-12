Pachuca

“Voy a crear la secretaría de cultura”, anunció el gobernador del estado Omar Fayad Meneses durante la entrega de estímulos del Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias (Pacmyc).

El mandatario estatal dijo que la creación de esa secretaría es con la base del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo (Cecultah) y será sin burocracia y con un nivel social superior.

En su mensaje, mencionó además que el anterior gobierno de Francisco Olvera no cumplió en tiempo y forma con el fideicomiso para la entrega de los recursos del Pacmyc y hasta la fecha está poniéndose al corriente con dicho fondo.

Luego de analizar el número de bibliotecas, centros culturales, librerías, galerías, museos y teatros, además de consultar con la Secretaría de Cultura federal, Fayad tomó la decisión de crear esa nueva dependencia en su gobierno.

“Lo último que me movió a crear la secretaría de cultura fue que no voy a gastar un peso en burocracia, la misma estructura de una subsecretaría en turismo y del consejo de cultura va a ser la misma base para crear la secretaría, ya mandé la iniciativa al Congreso.”

Calificó la creación como un acto de justicia, ya que consideraba una vergüenza que se pensara que la cultura podía ser una subsecretaría de turismo, “no podemos reducir un tema como la cultura a una subsecretaría”.

Mencionó que la iniciativa divide el tema de cultura de la Secretaría de Turismo, pero que no la divorcia ya que deben estar muy ligadas; “yo creo que si tenemos un buen desarrollo cultural, entonces tendremos mucho turismo”.