Vuelve tensión a El Gavilán

Tlahuelilpan

El conflicto en el cerro El Gavilán volvió a tensarse ayer cuando ambos grupos se acercaron a las tierras en disputa.

Desde hace varios años, labriegos de Tlaxcoapan y Tlahuelilpan pelean más de 120 hectáreas, por lo que no es la primera vez que ocurren estos hechos.

Tras la visita que los desplazados de El Gavilán realizaron el viernes al Tribunal Agrario, en donde no fueron recibidos, los de Tlahuelilpan decidieron desde el sábado acercarse al predio con intención de presionar a las autoridades y emitir una resolución a su favor.

El actuar de las y los vecinos de Tlahuelilpan provocó que los de Doxey, en Tlaxcoapan, también se reunieran en la comisaría ejidal de esa localidad, con el fin de discutir las acciones a seguir. Por lo cual, alrededor de 21 comuneros apoyados por vecinos se organizaron desde la madrugada de ayer para hacer guardias en la periferia de la zona en conflicto y así evitar la entrada de los de Tlahuelilpan.

En tanto, estos últimos permanecieron unos 200 metros retirados de los terrenos desde la noche del sábado, sin entrar en el lugar. En las inmediaciones del sitio la Policía estatal puso en marcha un operativo de vigilancia.

Ayer por la tarde el presidente municipal de Tlaxcoapan Jovani León Cruz arribó a la comisaría ejidal de Doxey, en donde entabló un diálogo con las y los comuneros con el fin de convencerlos de no entrar a los terrenos para evitar un enfrentamiento; finalmente los de Doxey accedieron a que 11 de los 21 comuneros continuarían solamente con las guardias en las inmediaciones del predio, sin entrar a éste.

Hasta el cierre de esta nota ambos grupos mantenían su posición, cercanos a las tierras en disputa, pero sin entrar a ellas.

En abril de este año ocurrió el último enfrentamiento entre ambos grupos con saldo de al menos 20 viviendas incendiadas y cinco personas heridas de bala.

A El Gavilán arribaron habitantes de Doxey con el propósito de recuperar sus tierras y, de manera violenta, los ejidatarios arremetieron en su contra incendiando viviendas y disparando con armas de fuego.

Esto provocó la reacción de los vecinos de Tlahuelilpan, quienes con piedras, palos y tubos se defendieron de la agresión.

Tras dichos hechos, los de Tlahuelilpan se refugiaron en las caballerizas de la plaza de toros de ese municipio, en donde permanecieron hasta septiembre.

El 5 de octubre de 2007 el Tribunal Unitario Agrario ordenó restablecer los derechos de 21 vecinos de Doxey, quienes alcanzaron la posesión legal de 123.2 hectáreas ubicadas en el cerro El Gavilán.

Lo anterior, amparados en una donación realizada por Trinidad Sholtz de la Cerda y Carvajal, junto con Piedad Iturbe de Hobenlobe, el 19 de mayo de 1923, como parte de la hacienda denominada Tlahuelilpan, que considera esa extensión ubicada en Tlaxcoapan.

De acuerdo con el expediente agrario 920/08-14, la negativa que tuvo de primera intención el Tribunal Agrario de retribuirles la tierra debido a la ausencia de documentación que amparara dicha donación, fue echada por tierra por el Poder Judicial de la Federación, que les dio el amparo, por lo que los de Tlahuelilpan ocuparon las tierras.

