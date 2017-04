Tweet on Twitter

Share on Facebook

Pachuca

Los centros nocturnos Bar Viper Men’s Club y Foxi’s abrieron sus establecimientos, a pesar de contar con sellos de clausura, por lo que violaron no solo la sanción administrativa, sino también incurrieron en faltas contempladas en la Ley de Salud del estado, así como en la Ley General para el Control del Tabaco.

Dichos centros contaban con sellos como una medida de seguridad impuesta por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (Copriseh), con los que impedían su funcionamiento.

Marco Escamilla Acosta, titular de la Secretaría de Salud de la entidad, dio a conocer que durante un operativo de revisión realizado la madrugada de ayer detectaron que los establecimientos Bar Viper Men’s Club y Foxi’s estaban en operaciones y con clientes en su interior.

El funcionario estatal recordó que dichos establecimientos, junto con otros del mismo giro, fueron sancionados el 11 de marzo por diversas irregularidades.

Derivado de lo anterior, la Copriseh de nueva cuenta procedió a la colocación de sellos, como una medida de seguridad, misma que consiste en la suspensión de trabajos y actividades de los establecimientos en cuestión.

Escamilla Acosta explicó que durante el operativo realizado por personal de la Copriseh, así como de Protección Civil del estado, revisaron que los establecimientos cumplieran, en materia de salud ambiental, con lo necesario, además que las bebidas a la venta garanticen su autenticidad y no presenten alteraciones.

El secretario de Salud de Hidalgo informó que tomaron algunas muestras de las bebidas encontradas en el lugar, mismas que analizará la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en laboratorio, con el fin de conocer si están adulteradas o no.

Please wait...

Comentarios