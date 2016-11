Pachuca

A pesar de que debe velarse por la integridad de niñas, niños y adolescentes migrantes provenientes de Centroamérica, en Hidalgo solo 30 por ciento de esos jóvenes detenidos por el Instituto Nacional de Migración (INM), tras su paso por la entidad, fue canalizado a una instancia del DIF como medida de protección de sus derechos.

Durante 2015, el INM reportó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que tan solo en Hidalgo se detuvieron a 199 niñas, niños, adolescentes en contexto de migración no acompañados (NNACMNA) provenientes principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Sin embargo, de acuerdo con el informe sobre la problemática de menores centroamericanos en contexto de migración internacional no acompañados en su tránsito por México, y con necesidades de protección internacional, esas detenciones no respetan sus derechos como niñas, niños y adolescentes (NNA), sino que el enfoque es de connotación de migrante en la mayoría de los casos.

En ese sentido, el reporte especial destaca que de esas 199 detenciones, solo 60 se canalizaron ante una instancia que salvaguarda su situación como menores, en ese caso un recinto del DIF.

Caso contrario pasó con 139 menores de ese grupo, quienes a pesar de su calidad como NNA con derechos específicos que proteger, fueron ubicados en recintos migratorios, anteponiendo su calidad como migrantes a la de menor de edad.

“Resulta alarmante que el INM considere para resolver la situación jurídica de NNACMNA la condición de extranjero frente a la de niño o niña”, manifiesta el informe de la CNDH.

A nivel nacional, ese factor es imperante, pues de 36 mil 174 NNACM detenidos por el INM en 2015, solo 12 mil 414 fueron canalizados al DIF, es decir, solo a 34.31 por ciento se privilegió su estancia en lugares donde se le proporciona la atención adecuada mientras se resuelve su situación migratoria.

La CNDH precisó que en 2015 se emitieron 15 medidas cautelares dirigidas al INM solicitando que NNACMNA fueran remitidos de manera inmediata al DIF, sin embargo una vez publicado el reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se estableció que ese sector, independientemente de su calidad de acompañamiento, no debe permanecer en un recinto migratorio.

“Serán arbitrarias las políticas migratorias cuyo eje central es la detención obligatoria de los migrantes irregulares, sin que las autoridades competentes verifiquen en cada caso en particular y mediante una evaluación individualizada, la posibilidad de utilizar medidas menos restrictivas que sean efectivas para alcanzar aquellos fines”, expone el documento.

Comentarios