No puede presumir el PAN de prístinos a los gobernadores elegidos el 5 de junio bajo sus siglas y en alianza con el PRD. No mientras las aguas no retornen a su cauce y se encaminen las ofertas de campaña en algo más que venganzas políticas o amenazas que, a la postre, son singulares bravuconadas de cantina.

De los candidatos panistas que vencieron al nominado por el PRI, es decir, el partido que en su momento los encumbró, hay uno que no supera un análisis básico de honestidad pero, investido albiazul, se asume salvador de los veracruzanos en un símil de su antecesor que ha solicitado licencia dizque para enfrentar a las acusaciones que hay en su contra, incluso las investigaciones que ha emprendido la Procuraduría General de la República para procesarlo.

Es, Miguel Ángel Yunes Linares, el encumbrado expriista que se fue del tricolor del brazo de la maestra Elba Esther Gordillo Morales, a quien luego traicionó y después se echó en brazos del Partido Acción Nacional que, decía, no puede presumirlo como un ejemplo de honestidad y moralidad, porque paráfrasis de Gonzalo N Santos, el Alazán Tostado, Miguel Ángel solo sabe que la moral es el fruto de un arbusto que da moras.

Por supuesto no se puede comparar a un expriista como José Rosas Aispuro Torres, gobernador de Durango que recién rindió protesta como tal, con el expriista Miguel Ángel Yunes Linares que arrastra una estela de denuncias por corrupción y enriquecimiento ilícito que no se sabe por qué razones la Procuraduría General de la República no ha atraído, cuando se trata de ilícitos cometidos con recursos federales. Por ejemplo, de los que la propia maestra Gordillo Morales lo acusó cuando el veracruzano ocupó la dirección general del ISSSTE.

Comparativamente, empero, con Javier Duarte de Ochoa, que ayer solicitó licencia al Congreso veracruzano para separarse del cargo de gobernador y enfrentar sus asuntos legales, Yunes Linares aparecería como el menos peor del momento para sumir la gubernatura, el próximo primero de diciembre de aquella entidad que se debate entre la violencia e inseguridad y el desfalco de las arcas públicas.

¿Qué información tiene Yunes Linares que le ha permitido transitar bajo el amparo de la impunidad y retar, incluso, al gobierno de Enrique Peña Nieto?

Bueno, de acuerdo con lo que ayer le dijo a José Cárdenas en la entrevista radiofónica, cuenta con información que podría “cimbrar” al país pero refirió que la reservará hasta que rinda protesta como gobernador de Veracruz.

Presume de haber mantenido su postura contraria a la línea de los gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte. Y hasta aseguró que desde hace más de una década había advertido del mal camino con el que se conducía a Veracruz. ¿Por qué no lo denunció con los elementos que seguramente tiene?

¿Por qué hasta el primero de diciembre dará a conocer datos “que cimbrarán al país”? No cabe duda, Miguel Ángel Yunes Linares no tiene remedio. La bravuconada con la que ayer salió a hacer declaraciones, una vez que su principal enemigo político pidió licencia, lo pinta como el bocón que puede convertirse en el hazmerreír de los veracruzanos, si el primero de diciembre sale con la batea de babas de que está evaluando dar a conocer la información delicada que cimbrará al país, al país, no solo a Veracruz.

¿Tocará la línea de flotación de Los Pinos? Lo dicho, Yunes Linares tiene la calidad del menos peor frente a Duarte de Ochoa. No. Es el peor personaje que gobernará al estado de Veracruz durante dos años porque, sin duda, gastará el tiempo en cobrar la factura a todos sus enemigos políticos. Quienes votaron por él, quizá sin evaluar el sufragio avalaron esa venganza. Lástima. Digo.

sanchezlimon@gmail.com

www.entresemana.mx

@msanchezlimon

