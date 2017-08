Ayer inició la Feria Universitaria del Libro (FUL) que a partir de este año trae bajo el brazo el eslogan “La feria de todos”, esto para dejar claro que esta celebración no está dirigida solo para universitarios, sino para toda la sociedad, para quien sea que esté interesado en la lectura. Pero además, este año también la fiesta de las letras que organiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo cumple tres décadas de formar lectores. No pocos deben recordar cuando esta feria era instalada en la céntrica plaza Juárez. Esos días los portales que rodean la emblemática plaza eran colmados por curiosos, ávidos de encontrar novedades editoriales, libros en remate, cómics, juegos didácticos, y hasta playeras con sus escritores favoritos. Era una feria que literalmente era asaltada por el peatón que sin deberla ni temerla de repente se encontraba rodeado de estands y a quien no le quedaba otra más que husmear entre esas torres de libros apilados. Hoy, la feria se transformó en un evento de carácter internacional, con presentaciones editoriales de escritores de primera línea no solo de México sino de otros países. Hoy es pretexto y lugar de encuentro para debatir sobre los tópicos que definen la segunda década del siglo XXI. La feria está ya ubicada entre las más importantes del país y seguramente seguirá creciendo gracias al respaldo de una institución pujante: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. A disfrutar, como llamó el rector Adolfo Pontigo durante el acto de inauguración, estos 10 días intensos de fiesta, letras y pensamiento. Bienvenidos sean los primeros 30 años de la FUL. De filón. La Cumbre Hemisférica de Alcaldes celebrada en Pachuca concluyó con un mensaje claro y coyuntural: no a los muros entre los países de América. Sabemos que este mensaje no tendrá ningún efecto en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero es bueno dejar claro que de este lado hay unidad y fraternidad.

