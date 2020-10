A 19 días de la elección, Biden no baja en encuestas

Ciudad de México.- La encuesta de encuestas rumbo a la presidencia de Estados Unidos que publicó la cadena CNN ayer da un promedio general de 54 por ciento para el candidato demócrata Joe Biden, mientras que al republicano Donald Trump le asignaron el 42 por ciento.

Este ejercicio de opinión pública aglutina los resultados de NPR/ PBS/ Marista, Umass Lowell, NBC/ WSJ, ABC/Washington Post, Centro de Investigación Pew, Fox News e Ipsos/Reuters, que rastrean las opiniones de los votantes de todo el país para la contienda de noviembre próximo.

Los resultados más recientes en NPR/PBS/Marista dan a Biden 54 por ciento de las preferencias contra 43 por ciento de Trump. En tanto Umass Lowell coloca al demócrata con 43 por ciento contra 43 por ciento del actual presidente de EU.

En NBC/WSJ, el resultado es 53 por ciento para Biden por 42 de Trump; AB/Washington Post da 54 puntos a Biden y 42 a Trump, mientras que el Centro de Investigación Pew tiene 52 para el exvicepresidente de EU, contra 42 por ciento de Trump.

Fox News, en tanto, coloca a Biden a la cabeza con 53 por ciento, mientras que al presidente lo sitúa en 43 por ciento y, finalmente, Ipsos/Reuters entrega un resultado de 52 puntos para el demócrata por 40 del republicano.

Los resultados muestran que aunque Trump vive una tormenta de críticas por la crisis del Covid-19 en Estados Unidos y sus controvertidas posiciones ante la pandemia, el actual presidente de Estados Unidos no ha bajado en sus niveles de las últimas semanas, pero tampoco ha subido.

Cuando faltan menos de tres semanas de la jornada electoral, la mayoría de los estadunidenses critica enérgicamente el manejo de la pandemia por parte del presidente Donald Trump y el de su propia enfermedad, de acuerdo con una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

