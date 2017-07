A un año del 2018

Tweet on Twitter

Ernesto Núñez/Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Casi 30 personajes se mencionan como posibles candidatos a la Presidencia de la República en 2018. Sólo un partido, Morena, tiene definido a su presidenciable: Andrés Manuel López Obrador. En el PAN, la ex primera dama Margarita Zavala, el dirigente Ricardo Anaya y el ex gobernador Rafael Moreno Valle puntean en una competencia a la que cada semana se suma alguien más. En el PRD, apuestan a que se concrete el Frente Amplio Democrático, una alianza con el PAN que dejaría sin posibilidades al jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y los gobernadores Graco Ramírez y Silvano Aureoles. El PRI regresa a los tiempos de “el que se mueva no sale en la foto”, “el tapado” y, probablemente, “el dedazo”. La Asamblea Nacional priista, en agosto, marcará proyecto, método, tiempos y perfil de candidato. Además, media docena de candidatos sin partido también se mueven de cara a las elecciones más grandes de la historia, en las que, además de la Presidencia, se renovarán las dos Cámaras del Congreso, nueve gubernaturas, 984 diputados locales y 2 mil 30 alcaldes.

