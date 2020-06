Pachuca

La gladiadora hidalguense Alejandra Romero Bonilla manifestó su preocupación por la posible desaparición del Fideicomiso para el Alto Rendimiento (Fodepar), del cual es beneficiaria.

La atleta sostuvo que el apoyo, que es entregado en forma de beca deportiva a los deportistas de elite, representa un recurso importante para su preparación, incluso para acudir a algunas competencias.

“No me parece una muy buena idea que lo desaparezcan ya que muchas veces no se da el apoyo por parte de las instituciones que lo tienen que dar, entonces lo de Fodepar, que son nuestras becas, lo he usado justamente para asistir a competencias para las que no se nos otorga el recurso, si no es de ahí, de dónde. Está complicado”, sostuvo.

La propuesta de disolver el Fodepar surgió a partir del decreto del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador de cancelar todos los fidecomisos que existen en el país, con la intención de evitar actos de corrupción y, al mismo tiempo, generar recursos para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

Comentarios