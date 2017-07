Abre Tri actividad en San Diego contra El Salvador

Ciudad de México.-Con un cuadro alterno y con la necesidad de refrendar el título, la selección mexicana de futbol se presentará hoy en la Copa de Oro, cuando enfrente a El Salvador, partido correspondiente al grupo C.

Ambos equipos buscarán los tres puntos en disputa cuando se vean las caras en la cancha del estadio Qualcomm de San Diego, a partir de las 18 horas local, 20 horas tiempo de la Ciudad de México.

Sin merecerlo, este grupo de jugadores tiene una presión muy importante sobre sus hombros, luego que el otro Tricolor no cumplió con las expectativas en la Copa Confederaciones Rusia 2017, además de que las críticas hacia el técnico colombiano Juan Carlos Osorio incrementaron.

Además, el estratega no podrá estar en la banca en ningún juego, luego de la sanción de seis partidos que le aplicó el comité disciplinario de la FIFA, “por insultar y conducirse de manera agresiva” con el cuerpo arbitral en el partido por el tercer lugar de la Copa Confederaciones ante Portugal.

Habrá que ver qué tanto le ayudó a este equipo el tiempo de preparación que tuvo bajo el mando de Luis Pompilio, auxiliar de Osorio, para alcanzar un nivel competitivo y resolver de manera favorable la primera ronda.

Enfrente estará un conjunto salvadoreño que quiere en primera instancia superar la ronda inicial y posteriormente avanzar más allá de los cuartos de final, que ha sido su límite.

La escuadra que dirige el colombiano Eduardo Lara sabe que debe aprovechar que su rival no presenta a su mejor cuadro y así aspirar a uno de los boletos en disputa.

La Selecta cayó las últimas dos veces que enfrentó al Tricolor en dicho torneo: 5-0 en 2011 y 1-0 en 2002.

No votes yet. Please wait...

Comentarios