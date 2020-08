Abren Tuzas torneo ante las Centellas

La estadística en arranques de la Liga está a favor de Pachuca

Pachuca.- La espera terminó para las Tuzas del Pachuca y esta tarde (17 horas) harán su presentación en el torneo Guard1anes 2020 al recibir al Necaxa, en el estadio Hidalgo, en duelo correspondiente a la jornada uno, que será disputado a puerta cerrada.

Con muchas caras nuevas, el conjunto de Eva Espejo pisará el césped del Huracán en busca de sus primeros tres puntos del torneo, ante un equipo que también ha sumado incorporaciones para este certamen, dirigido por Fabiola Vargas.

La estadística en arranques de la Liga está a favor de Pachuca, pues de los seis torneos cortos disputados hasta el momento en la Liga Mx Femenil, solo ha perdido uno en su presentación, por cinco victorias en fecha uno.

Esta es la tercera vez que las Tuzas abren el campeonato en casa y en las dos anteriores debutaron con triunfos, además de haber permitido solo una anotación en contra.

Para el Guard1anes 2020, la escuadra minera tendrá rostros nuevos pero también algunos ya conocidos, como el de la delantera hidalguense Berenice Muñoz, quien recibirá su segunda oportunidad en el futbol profesional con Pachuca, luego de haber pasado algunas temporadas borrada del equipo.

Asimismo, se mantuvieron en el equipo elementos como la goleadora Viridiana Salazar, Lizbeth Ángeles, Mónica Ocampo y Ana Paola López, no obstante, una sensible baja, y que el cuadro espera no pese, es la de la portera Alejandría Godínez, quien ahora defiende los colores de las Rayadas del Monterrey.

En su lugar podría aparecer hoy Gabriela Machuca, arquera con experiencia en la Liga Mx Femenil con las Bravas de Juárez, y que ahora, todo indica, tomará el lugar de Godínez en el marco albiazul.

