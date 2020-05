Sus presidentes llamaron a establecimientos del primer cuadro a seguir acatando las reglas del confinamiento

Pachuca.- La Coparmex y el CCEH llamaron a los comerciantes del centro histórico, quienes amagaron con abrir sus negocios a partir de este 1 de junio, a seguir acatando las reglas de confinamiento que para Hidalgo se extenderá 30 días más, debido a que el pico de la pandemia por el coronavirus (Covid-19) apenas está por venir.

Esta mañana los líderes de ambos organismos empresariales, Ricardo Rivera Barquín y Edgar Espínola Licona, respectivamente, ofrecieron conferencia de prensa para dar a conocer sus propuestas al gobierno estatal para el plan de reactivación económica a nivel local, durante la cual también fijaron postura en torno a la inquietud expresada por el comercio tradicional de la capital.

Ambos dijeron entender la desesperación de los empresarios, no obstante, aseguraron que abrir no es la solución, puesto que implicaría un incremento en el número de casos y consecuentemente el periodo de restricciones se extendería.

“Todos estamos viviendo esta desesperación, entendemos y comprendemos la situación de los comerciantes, pero desde el CCEH, yo le pediría a estos empresarios y a estos comerciantes que siguiéramos acatando las reglas porque entre más nos guardemos en casa, más rápido saldremos”, dijo Edgar Espínola Licona.

El dirigente subrayó que la ruptura de la regla de aislamiento social, el pasado 10 de mayo, se refleja actualmente en un incremento en el número de casos.

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que abrir no es la solución, por ello, argumentó, ambos organismos empresariales están en busca de que el gobierno estatal amplíe los apoyos para el sector empresarial, “a fin de que tengan más aire para aguantar este mes”.

“Entendemos la situación que están viviendo en el primer cuadro de la ciudad, eso lo entendemos quienes pagamos una nómina, renta, impuestos, gastos fijos que nadie nos ayuda y para hacerle frente requerimos vender, pero vámonos al tema de salud, si no respetamos, si no ayudamos, si no nos sumamos, más vamos a tardar en abrir, no solo en el primer cuadro, sino en todo el estado, hay que pensar por todos”, precisó.

En este contexto destacó que el Consejo Coordinador Empresarial (CCEH) y Coparmex incluyeron en su lista de propuestas la ampliación de la línea de crédito contingente que dispuso el gobierno estatal para hacer frente a la crisis sanitaria.

“Estamos llegando a datos muy fuertes, mejor hay que buscar el camino para acercarse a estos apoyos, que abran una partida lo más pronto posible para que estos comercios se puedan acercar y haya un mayor número de beneficiados”, dijo.

Cabe mencionar que, en su edición del martes 26 de mayo, este diario dio a conocer que a través de una carta dirigida al gobernador Omar Fayad Meneses, cerca de 200 comerciantes del centro histórico de Pachuca anunciaron su “firme decisión” de abrir sus negocios el primero de junio, con el compromiso de aplicar y respetar al pie de la letra las medidas que exige la Secretaría de Salud.

Lo anterior, debido a que no cuentan con reservas para subsistir más de tres meses. Mediante el documento, los comerciantes también refieren que la situación que viven los establecimientos del primer cuadro de la ciudad “es angustiante” debido a que les impusieron cerrar desde el 16 de marzo y aunque otros podían permanecer abiertos también resultaron afectados, “debido a que nuestros clientes se quedaron con la idea que estábamos cerrados”.

Comentarios