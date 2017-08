Miguel de la Vega / Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Álvarez Máynez es una ametralladora de palabras, conceptos y autores. Este diputado federal emprendió una nueva batalla en contra del INE porque, a su juicio, la prohibición de que funcionarios y legisladores se promocionen, es un acto de censura. Dice que, como sucede en Estados Unidos, el presidente de la República debería poder hacer campaña por su partido.

¿Por qué consideras absurdas las regulaciones del “piso parejo” que fijó el INE?

Me parece absurdo que la libertad de expresión, como derecho, sea la vía de regulación de la democracia en México. Es absurdo que el INE diga que no puedes pronunciarte, no puedes usar tu imagen, tu voz ni tu nombre, pero que las tarjetas que se repartieron (en el Estado de México) no le parezcan un atentado contra la democracia.

¿Crees que los funcionarios y ustedes los legisladores deberían poder hacer campaña abiertamente?

En Francia, el Presidente salió a hacer campaña; en Estados Unidos, el Presidente salió a hacer campaña; en Chile, en Reino Unido… Somos una de las pocas democracias que le impiden a los servidores públicos pronunciarse. A mí me encantaría que Peña Nieto hiciera campaña por el PRI.

¿Por qué?

Porque la gente debe vincular el gobierno de Peña Nieto a ese partido. La gente debe decir “votar por el PRI es votar por un gobierno como el de Peña Nieto”.

A muchos les espanta que los funcionarios puedan hacer campaña, como en otros países es normal…

Sí, me parece una doble moral, como con los curas. Ahora, esta denuncia absurda contra el padre Solalinde por hacer uso de su libertad de expresión. Lo que debemos restringir es el desvío de recursos públicos, su utilización en campañas políticas y, en cambio, tener un régimen muy amplio de protección a la libertad de expresión. Es absurdo limitar eso.

¿No es un abuso que un sacerdote utilice la fe como arma política?

Abuso es que haya coacción, no debe haber chantaje o amenaza de afectación a las libertades religiosas de las personas. Así como digo que ojalá Peña Nieto hiciera campaña por el PRI, ojalá Norberto Rivera y Onésimo Cepeda hicieran campaña abierta, o mucho más pública, porque ya han hecho campaña abierta, por el PRI, porque también ellos son parte de ese régimen de complicidades, de corrupción y de impunidad en lo individual.

Entonces, ¿estás de acuerdo en que se les devuelva a las televisoras el negocio de los spots?

No. Debe haber una contratación pública muy limitada. El financiamiento tiene que tender a cero, el público y el privado, como en Francia, que tiene campañas muy baratas, de muy poca invasión en la sociedad.

¿Invasivo?

¡Todo este gasto absurdo en espectaculares! No he visto un país en el mundo en el que haya más caras de políticos en las campañas que en México. Hay que tener mucho menos spots y mucho más debates. Ese espacio fragmentado de 30 segundos no alcanza a comunicar nada. El modelo de debates que más me gusta es el francés, más frontal e interactivo.

Una de las preocupaciones es que si se abre el financiamiento, va a entrar el narco…

¡El narco ya entró! Nos asustan con un fantasma que es una realidad, que ya es parte de nuestra vida cotidiana. El narco participa, define, tiene el control de diversos territorios de la vida pública de México, se ha entrometido ya en los partidos políticos… Cuando se discutían las candidaturas independientes, el mismo fantasma nos amenazaba ¿Con qué autoridad los partidos políticos dicen eso cuando el narco está en ellos mismos?

¿No es la única amenaza?

Igual que el narco es una amenaza, lo son las televisoras, los son los poderes fácticos, las empresas que cabildean: los regulados de telecomunicaciones, de la industria cervecera, de la industria refresquera, de la industria cigarrera… los regulados en general.

¿Propones que todos ellos puedan financiar campañas?

No, propongo un financiamiento hiperreducido. El modelo francés de financiamiento me parece el mejor: prácticamente prohibido lo privado y lo público, muy delimitado.

¿Se puede llamar censura cuando en realidad el INE sólo está prohibiendo la contratación de campañas de publicidad en redes sociales?

Eso es lo que dice Lorenzo Córdova, pero está prohibido utilizar tu imagen, nombre o voz para promover actividades que puedan ser interpretadas como actos de campaña. Además, regula a los servidores públicos, no a los aspirantes, eso va más allá de las facultades constitucionales del INE. Ellos no pueden regular servidores públicos, sino que su único objeto de competencia es regular las elecciones. Además, me parece una mentira fatal decir que quieren cancha pareja, cuando la cancha de las redes sociales es la única en la que el PRI juega de visitante en México.

¿Por qué tiene desventaja el PRI?

Porque las redes sociales son el medio ideal para una información no jerarquizada, no vertical; se organizan mucho más de forma horizontal. La gente escoge a quién tiene de amigo, a qué página sigue, no las determina un canal o un aparato que prende y que tiene una restricción.

¿Y eso cómo afecta a los priistas?

A mayor conectividad a internet y acceso a redes sociales, menor es la votación del PRI. Es una regla que no he visto que se rompa en ninguna elección reciente. Lo puedes ver en el Estado de México, si lo divides en función de su conectividad.

Actualmente, ¿se puede ganar una elección sin las redes sociales?

Sí, es mucho más difícil porque justo el modelo que vivimos ha ido encareciendo las elecciones, pero sí se puede.

¿Por eso la prohibición de pagar publicidad en ellas?

Eso es no entender el mecanismo bajo el que operan las redes sociales: no hay un solo actor de la vida pública en el mundo que sea un fenómeno en redes sociales sin ningún tipo de pauta (de comercialización). Lo que debería haber es límites, prohibir no es regular.

¿Los bots son necesarios?

No, no son necesarios, son una mala práctica de quienes no entienden las redes sociales. Le cuesta mucho al PRI financiar bots, pero no son efectivos.

¿Es más fácil convencer a la opinión pública que al algoritmo?

Un algoritmo es mucho más confiable que este tipo de criterios discrecionales. El sistema no entiende el algoritmo, porque éste depende de una generación colectiva.

La clase política no entiende el medio digital…

Por eso propongo el voto a los 16 años, estoy convencido de que es una vacuna democrática. El PRI no le puede comprar un voto a los chavos que juegan Minecraft, ellos andan en otro rollo, entienden la vida como una constelación de realidades virtuales y ponen todo al servicio de otro tipo de causas de felicidad. Tienen una relación más horizontal, sin límites de edad, con abuelos, padres; tienen códigos de respeto; no agreden en general, no hay una cultura de agresión a las mujeres, al débil, al desprotegido… Con ese segmento batalla mucho para comunicarse el PRI y, en general, las opciones tradicionales en el mundo.

¿Meterías las manos al fuego por Dante Delgado?

Totalmente.

¿Tiene calidad moral para hablar de combatir la corrupción?

Sin duda alguna.

¿Si pudieras tener un superpoder, cuál sería?

No ver morir a mis seres queridos.

¿Cuál quieres que sea tu epitafio?

No me llevo bien con la muerte. Tal vez pondría los nombres de las 10 personas que hayan sido más representativas en mi vida.

¿Cómo se llamaría el playlist de tu vida?

No se puede vivir como si la belleza no existiera.

Cinco datos

De 32 años, es originario de Zacatecas, diputado federal y miembro de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano.

Fue diputado local en Zacatecas, donde tiene el récord de iniciativas presentadas.

Estudió Relaciones Internacionales en el ITESO y tiene una maestría en Administración y otra en Estudios Internacionales por el Tecnológico de Monterrey.

Fue de los primeros en estrenar el Sistema Nacional Anticorrupción al presentar un paquete de denuncias ante la PGR.

En 2016, presentó en San Lázaro una iniciativa para eliminar el fuero de los servidores públicos. Hasta la fecha sigue congelada.

