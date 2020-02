Lagos de Moreno.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo que, sin ser amenaza ni advertencia, se acabará la corrupción en los tribunales y ya no será permitida la impunidad ni la práctica de que un juez local o federal deja en libertad a un presunto delincuente con el mismo pretexto de siempre, que estaba mal integrada la averiguación.

“Se va a acabar esa práctica de que se detiene a un delincuente y a los dos, tres días, cinco días, 10 días, sale de la cárcel, hasta riéndose, porque lo soltó un juez del Poder Judicial, sea local o federal. ¿Y por qué lo soltó? Y siempre la misma excusa, el mismo pretexto, la misma mañosería, de que estaba mal integrada la averiguación”, expresó.

“Eso es corrupción, hay que llamarle por su nombre. Y esos jueces, esos magistrados, deben de pensar que son otros tiempos. No es amenaza, ni siquiera advertencia, es nada más decirles que ya se acabó la corrupción, que ya no vamos permitir, no vamos a tolerar la impunidad, que queremos vivir en un México con legalidad, en un México con justicia”, subrayó.

AMLO envió un mensaje a jueces y magistrados del Poder Judicial a reformarse para acabar con la corrupción e impunidad.

En la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Lagos de Moreno, el mandatario federal aseveró que todos los mexicanos desean que en el país sea establecido un verdadero Estado de Derecho y no como antes que había un “Estado de chueco”.

Sin mencionar algún caso en particular, recalcó que es inaceptable que en los juzgados y tribunales los integrantes de organizaciones criminales sean liberados por órdenes de jueces bajo argumentos cuestionables.

Al aclarar que no está amenazando al Poder Judicial, López Obrador indicó que su administración ya no tolerará la impunidad y el influyentismo en el gobierno.

“Yo les convoco a todos a que piensen que ya no se tolera ningún acto de corrupción, de que es mejor que todos decidamos portarnos bien”, enfatizó.

Comentarios