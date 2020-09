Académica de UAEH resalta beneficios de Syllabus 2.0

La plataforma permite dar un mejor seguimiento al plan académico y al estudiantado

Pachuca.- La plataforma Syllabus 2.0, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), ha brindado beneficios a los académicos de la máxima casa de estudios de la entidad, principalmente en la planeación de clases y seguimiento al progreso escolar, declaró Irma Isabel de León Vázquez, docente de la Escuela Superior de Tlahuelilpan (ESTl).

La profesora, quien imparte asignaturas en la licenciatura en administración y también en enfermería, manifestó que la modalidad B-learning implementada por la institución ha permitido a sus colegas laborar de manera presencial y en línea con los alumnos.

Recalcó que ese esquema se ha convertido en una forma de dar continuidad al plan educativo, el cual permite avanzar en el programa de estudios durante el periodo de confinamiento por el coronavirus (Covid-19).

Agregó que la Autónoma de Hidalgo se ha preocupado por establecer un espacio propicio para poder organizar el trabajo de los educadores. Sostuvo que poco a poco se fue convenciendo de que Syllabus 2.0 permitía organizar sus temas, actividades y exámenes.

“Con el tiempo, fue convirtiéndose en una forma de cumplir con mi programa y apoyar de una mejor manera a mis estudiantes. La evaluación a través de las rúbricas me permite ser más objetiva y entregar resultados de manera inmediata a los jóvenes”.

La académica recalcó que ha observado cómo a sus alumnos les ha permitido saber si cumplieron con las indicaciones que se dieron en el diseño instruccional para tener un resultado deseado.

Subrayó que han podido encontrar diversos beneficios en la herramienta, como planeación de cursos, lo cual permite ver el avance del programa y no dejar ningún cabo suelto para el conocimiento que se proporciona.

Otros beneficios son el desarrollo de habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, además de que han podido saber más sobre el autoaprendizaje. “El conocimiento se encuentra en nuestras manos, nosotros vamos a llegar a aprender hasta donde queramos porque ya no hay límite ya que todo lo manejamos a través de las tecnologías”.

Recalcó la importancia sobre cómo la UAEH desarrolla los instrumentos para desempeñar de una mejor manera el trabajo, los educadores también deben laborar en equipo para hacer posible que la plataforma sea un paso hacia la educación con mejor calidad.

Al finalizar con un mensaje para la comunidad garza, Isabel de León Vázquez externó: “Debemos colaborar para que la plataforma sea como la buena música, que llegó para quedarse para facilitar el trabajo de alumnos y docentes sin bajar la calidad académica a pesar de no estar en el salón”.

