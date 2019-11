De no resolverse tendrá que presentar una nueva controversia constitucional para garantizar la autonomía de la autoridad electoral

GUADALUPE VALLEJO MORA / NOTIMEX

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) acatará lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la controversia constitucional que se interpuso contra el recorte presupuestal para 2020 por un monto de mil 71.5 millones de pesos.

En entrevista, la consejera Pamela San Martín anticipó que, de no resolverse esta controversia a pesar de que ya existe un proyecto que concede la razón al INE, sin duda se tendrá que presentar una nueva controversia constitucional para garantizar la autonomía de la autoridad electoral.

Aclaró sin embargo que al INE no le corresponde hacer alguna interpretación sobre el por qué la Corte no ha conocido de este asunto. “Creo que esa interpretación no lo corresponde al INE. A nosotros nos corresponde esperar y acatar lo que resuelvan los órganos jurisdiccionales”.

Cuestionada sobre si el instituto podría solicitar una ampliación a su presupuesto San Martín Ríos y Valles comentó que “eventualmente hay facultad para hacerlo. En caso de existir alguna situación de riesgo para las atribuciones, digamos, constitucionales y de ejercicios de derechos, sería un tema que se podría analizar”.

Recordó que previo a la ampliación del presupuesto, el órgano electoral celebró diversas reuniones con la Cámara de Diputados para poner sobre las mesas las razones de cómo fue que se construyó el presupuesto para el próximo año.

Al respecto, el consejero Enrique Andrade comentó que si la Corte le da la razón al INE “nos dará gusto. Esperemos y tenemos confianza en que el Poder Judicial y la Suprema Corte resolverán, por supuesto antes de que termine el año, si es que existe el proyecto a punto de por resolverse”.

En este tenor, el consejero Ciro Murayama rechazó que esta baja de más de mil millones de pesos, no pueda ser considerada como un recorte presupuestal, ya que el comparativo se debe hacer en función de 2017, cuando inicio el proceso electoral de 2018.

Cuestionado respecto a si el instituto debiera recibir donaciones o aportaciones de los partidos políticos para cumplir con sus tareas, aclaró que no. “Nosotros somos el árbitro, somos quien regula a los partidos. No podemos vivir de su favor para fiscalizarlos.

