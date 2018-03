Acerca Grupo Colibrí cultura a barrios altos

Pachuca.-

El Grupo Colibrí trabaja en proyectos que puedan llevar la cultura a espacios alejados, es por ello que continúa con su labor con la que pretende llevar a cabo dos jornadas culturales en barrios altos de Pachuca, como la plaza principal de Cubitos y la cancha El Popolo, en El Arbolito.

Vicente Bautista, Josué González, Jesús Servín y Julio Cabañas, miembros de ese grupo, extendieron la invitación por medio de Libre por convicción Independiente de Hidalgo, para que el público asista a esas jornadas.

“Es por parte de la convocatoria del Pacmyc 2016 y son dos jornadas culturales; el primero es huy en Cubitos, vamos a hacer una exposición colectiva de pintura, de foto y grabado; habrá también talleres de collage, creación literaria hula up y ojos de Dios, igual estará Ulises Zamora con lectura de poesía y música.”

El enfoque de los eventos es hacer llegar lo que el grupo cultural produce a zonas donde no llega comúnmente ese tipo de expresiones, sin la necesidad de tener una galería como tal.

“La segunda jornada será el 4 de abril; habrá mayor participación de músicos del hip hop, rap, reggae, son varios artistas locales como Asfalto, Negus Ambessa, Efra Ras, Regris Negril y Danner.”

Además de talleres de pintura, macramé, atrapa sueños y stencil, todo en El Arbolito; sobre el Pacmyc, la agrupación apenas tenía un año y medio cuando decidieron inscribirse en dicha convocatoria.

“Lo que queremos es ir a espacios donde no haya tanta difusión, lo hemos venido haciendo, de hecho, el 24 de mayo cumpliremos tres años, afortunadamente nos han estado invitando a diferentes estados y festivales.”

Con la invitación a ciertos festivales, Colibrí ha llevado exposiciones de manera itinerante, además de los talleres, el grupo acaba de abrir un foro cultural en Mineral del Monte, donde esperan realizar eventos realizados por ellos y abrir las puertas a cualquier propuesta cultural, para fomentar la participación local o general.

“Al final lo que buscamos es que esto crezca, no para nosotros, sino para la ciudadanía que tienen el tabú de que no hay espacios”, finalizaron.

