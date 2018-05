Acompaña Metric a The Smashing Pumpkins

Confirmó la agrupación

encabezada por Billy Corgan a través de redes sociales

LUIS CARRILLO /

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

La banda canadiense Metric se unirá durante algunos espectáculos a la gira de The Smashing Pumpkins.

Así lo ha confirmado la veterana agrupación encabezada por el cantante y guitarrista Billy Corgan, a través de sus canales oficiales y redes sociales.

“Metric se unirá a nosotros en el Shiny and Oh So Bright Tour”, publicaron los Pumpkins ayer, además de agregar algunos recitales al recorrido por tierras canadienses, en Ontario y Alberta en agosto y septiembre.

Dicha gira ha marcado el reencuentro de Corgan con dos de los miembros de la alineación clásica de Smashing, como el guitarrista James Iha y el baterista Jimmy Chamberlin.

Metric lanzó hace tres años su álbum Pagans in Vegas, y en 2017 su vocalista Emily Haines publicó un disco solista que contó con buena aceptación.

Comentarios