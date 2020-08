Acto suicida, arrancar campañas con semáforo rojo: Fayad

Planteó aplazar elecciones hasta diciembre o enero

Pachuca.- Es complejo realizar el proceso electoral cuando Hidalgo está en semáforo rojo, si para el 5 de septiembre el indicador no lo permite será una acción suicida el arranque de campañas, indicó el gobernador Omar Fayad Meneses, quien comentó que no hay problema en que las elecciones se pospongan hasta diciembre o enero.

Durante una entrevista para W Radio, el mandatario estatal dio a conocer que envió a los secretarios de Gobierno y Salud, Simón Vargas y Alejandro Benítez, respectivamente, a la Secretaría de Gobernación y con los representantes de todos los partidos políticos postergar las votaciones para ayuntamientos programadas para el 18 de octubre.

“Lo platiqué con el líder de Morena Alfonso Ramírez Cuellar, se lo conté a la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez) que yo veo muy complejo que puedan hacer un proceso electoral cuando estamos en semáforo rojo. Lo veo muy complejo”, refirió.

Fayad Meneses informó que enviará también un escrito al Consejo Nacional de Salud para que evalúe la situación, “no tengo problema en que las elecciones sean en octubre, nada más que si estamos en rojo, hay que hacer las disposiciones necesarias para en todo caso volver a aplazar, que se manden a noviembre o a diciembre. Si no se pueden hacer las elecciones se hacen en enero”.

Consideró que no hay problema en que no haya elecciones, ya que el Congreso estatal nombrará 84 concejos de administración, integrados por un presidente, un síndico y tres regidores, quienes gobernarán mientras toman posesión los nuevos presidentes.

“Cómo vamos a hacer eventos multitudinarios si el semáforo está en rojo. Quise apuntarlo desde hoy para que todos los responsables en esto, nacionales y estatales estemos consientes que vamos a seguir con el plan y no nos vamos a detener, pero si el semáforo no lo permite para el 5 de septiembre, es muy difícil que puedan empezar las campañas en plena epidemia, se me hace suicida”, puntualizó.

