Acuerdan industriales no aumentar precio de la tortilla; piden contener a harineras

• Industriales de la masa y la tortilla pidieron a Profeco intervenir para que la materia prima no suba

Pachuca.- Industriales manifestaron a la Profeco su intención y compromiso de no aumentar el precio de la tortilla, pero a cambio, le pidieron a su titular Ricardo Sheffield Padilla la intervención de la dependencia para contener el aumento de la harina de maíz, anunciado por las empresas productoras para el primer día del próximo mes.



Así lo informó Martín Martínez Destunis, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, quien detalló en entrevista para Libre por convicción Independiente de Hidalgo que el acuerdo derivó de una reunión que 28 líderes de este sector sostuvieron con el procurador.



El empresario, quien también es secretario de la Cámara a nivel nacional, dijo que mañana la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sostendrá reunión de trabajo con los propietarios de las harineras.



“Nosotros manifestamos la intención de no subir el precio de la tortilla, creemos que no debería de subir y le pedimos su intervención (al titular de Profeco) para frenar el aumento de la harina que lo logre o no, ya veremos”, dijo.



Solo de esta forma, dijo, sería posible contener un alza en el precio del alimento, toda vez que los industriales han absorbido ya tres aumentos en el costo de esta materia prima, “una cuarta ya no podríamos”.



De acuerdo con Martínez Destunis, si la harina de maíz se encarece nuevamente, la única forma de continuar en el gremio (con un negocio en operación) sería trabajar en la informalidad, es decir, sin cumplir con ninguna obligación fiscal o patronal, cerrar o bien, elevar el costo del producto.

Más información en la edición impresa de mañana

Comentarios