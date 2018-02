Aún no hay ningún pacto en las negociaciones respecto a sus pliegos petitorios; tan solo quedan nueve días antes de que convoquen a paro

Los sindicatos de Personal Académico (SPAUAEH) y Único de Trabajadores y Empleados (SUTEUAEH) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) declararon que aún no hay acuerdo en las negociaciones respecto a sus pliegos petitorios; tan solo quedan nueve días antes de que estalle la huelga.

En entrevista para este medio informativo, la dirigente del SPAUAEH Lidia García Anaya informó que continúan en pláticas; justamente ayer, los líderes de los sindicatos asistieron a la junta especial local de conciliación y arbitraje y, por la tarde, se reunieron en la secretaría general de la UAEH.

“Todavía no hay nada en concreto y ya estamos muy cercanos a la fecha de estallamiento, al día de hoy nos quedan nueve días (a partir de este martes 20 de febrero), que pueden ser muchos o pocos desde el punto de vista que lo queramos ver.”

Refirió que no se ha llegado a un acuerdo ni en la parte económica, ni en la administrativa; cabe señalar que el SPAUAEH solicita a las autoridades de la institución, entre otras demandas, un incremento salarial de 12 por ciento, aumento de 10 días correspondiente al pago de aguinaldo, una adición de 30 por ciento a los vales de despensa recibidos por los trabajadores, un bono bianual de 12 mil pesos, así como el ingreso de 717 académicos a dicha afiliación.

Por su parte, el dirigente del SUTEUAEH Jaime Galindo Jiménez comentó que el 23 de febrero a las 11 horas se llevará a cabo la quinta reunión ante la junta local para ver si hay algún avance.

El pliego petitorio del SUTEUAEH incluye un aumento salarial a 10 por ciento, incremento de 10 días al pago de aguinaldo, elevar seis días la prima vacacional, un incremento de 33.3 por ciento en vales de despensa y un bono bianual de 10 mil pesos, además de la afiliación de 150

integrantes.

Contenta y satisfecha por candidatura: García Anaya

Libre por convicción Independiente de Hidalgo preguntó a la líder del SPAUAEH sobre la candidatura a diputada federal por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“En ese sentido, como es sabido, el partido de Morena está haciendo una invitación en general a la ciudadanía, yo tuve la oportunidad de enviar mi currículum y ser beneficiada con una candidatura, quizá la parte que me beneficia es la academia, es lo principal, y la representación que tengo en este momento dentro del SPAUAEH.”

Dijo sentirse contenta y satisfecha por esa candidatura, con la cual, expresó, tiene muchas posibilidades de poder llegar a la Cámara de Diputados y pueda ser tomada en cuenta para los procesos electorales venideros.

“A través de la vida académica, uno deja una poquita de huella y tiene muchos conocidos y fueron ellos los que me invitaron, y por eso envié mi currículum.”

Resaltó que en este momento se enfoca en el proceso de revisión contractual, ya que es una responsabilidad legal que ellos tienen; la cuestión electoral será más adelante.

“Si no hay un acuerdo o una propuesta que satisfaga las expectativas que tenemos, lo que estamos solicitando en el pliego petitorio y que esto sea aprobado por la asamblea general, el día 28 de febrero a las 12 horas estallaremos la huelga.”

Finalizó al manifestar que siguen con sus procesos e incluso ya tienen una primera versión de los roles de guardias y, en breve, habrán de realizar una asamblea para prepararse en caso de que no se llegue a un arreglo

conciliatorio.

La huelga significaría, de acuerdo con la líder, el ejercer un derecho constitucional que establece la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo, que no es en contra de nadie, siguiendo todos los procedimientos legales en tiempo y forma.

