Acusa Boyega a Disney de comercializar a personajes negros

Ciudad de México.- John Boyega se despidió de la franquicia Star Wars en diciembre de 2019 con el estreno de El ascenso de Skywalker. El intérprete ha criticado a Disney, acusando a la compañía de hacer marketing con personajes como el suyo para luego marginarlos.

“Te involucras en proyectos y no necesariamente te va a gustar todo. Lo que le diría a Disney es que no saque a relucir un personaje negro, lo comercialice haciendo parecer que es mucho más importante en la franquicia de lo que en realidad es y luego lo deje a un lado. No es bueno. Lo digo de manera directa”, comentó Boyega en una entrevista con GQ.

El artista también añadió que algunos de los miembros blancos del reparto no se enfrentaron a las mismas dificultades.

En la entrevista, Boyega expresó su frustración por cómo su aparición en la franquicia a menudo se criticaba a través del prisma de su raza.

