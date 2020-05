Tula.- Alberto N, habitante de Tula, denunció presuntas irregularidades de la Policía investigadora luego que el 21 de abril fue víctima de robo de vehículo.

Narró que en pleno centro de la ciudad fue amagado por un sujeto con unas tijeras de jardinero y este primero quiso despojarlo de su celular y algunas pertenencias, pero al vaciar las bolsas de su pantalón le pidió las llaves de su camioneta.

El presunto delincuente sentenció a la víctima que no lo denunciara porque tenía una supuesta protección de las corporaciones para realizar ilícitos, hecho que Alberto N ha podido comprobar.

No obstante, la víctima lamentó que en las instalaciones del Ministerio Público (MP) de Tula recibió un mensaje vía Messenger del probable asaltante en el que lo amenazaba: “Ya sé lo que fuiste a hacer, me las vas a pagar”, citó el texto.

Ante esa situación, cuestionó quién le había proporcionado sus datos para que lo pudieran contactar por esa red social, “mi pregunta es a quién tiene dentro de la procuraduría que le pudo informar”.

En el desarrollo de la pesquisa, enseñó los mensajes al agente a cargo, quien le respondió que el imputado tenía derecho de conocer de qué se le acusaba y quién; lo que le dio el primer indicio de que el sujeto paga por protección.

El elemento le precisó que realizaría su primera diligencia ya que a él le había sido asignada la carpeta e informó que al señalado lo investigaban por otras tres carpetas por hurto de motocicletas.

Alberto N abundó que al realizar una de las actividades de rigor se toparon con el presunto responsable a quien en ese momento señaló de manera directa, pero el policía le argumentó que no lo podía detener en ese momento ya que empañaría el proceso.

Por lo que lamentó que se hayan cometido varios errores, lo que dificultaría la detención del probable responsable, “no tengo manera de alcanzar la justicia, porque la autoridad ha desaseado el proceso tanto que esta persona en caso de ser detenida va a salir libre porque han hecho mal el proceso”.

No es cuestión de que sean ineptos, prosiguió, sino que es una sistémica corrupción, por lo que le preguntaría a la autoridad indicada qué pasó con los exámenes de control y confianza. “El investigador ya lo conoce y habla con él, eso no puede ser, además de que me han negado el informe de la Policía investigadora”, sentenció.

