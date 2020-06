El fin de semana dos personas fueron arrestadas en Pachuca por una presunta falta administrativa

Pachuca.- El fin de semana dos jóvenes fueron detenidos en el centro de Pachuca por una presunta falta administrativa; la joven involucrada aseveró que en su caso la acción fue injusta, por lo que incluso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) inició una queja de oficio.

En entrevista con este diario, la mujer cuyos datos son reservados por respeto a su integridad, relató cómo ocurrieron los hechos el pasado sábado, cuando acudió al centro de la ciudad capital, para dialogar con dos jóvenes sobre un proyecto que recientemente inició.

“Eran dos muchachos, no son mis amigos, apenas los estoy conociendo; nos quedamos de ver en plaza Juárez, estuvimos un rato ahí y nos fuimos rumbo al Reloj, uno de ellos comentó que quería una cerveza y la compró, al igual que el otro, pero yo no llevaba dinero y no compré nada.

” Abundó que al caminar sobre Guerrero una patrulla municipal les cerró el pasó; reconoció que sus acompañantes estaban tomando en la vía pública, pero en su caso no era así, por lo que no se alertó con la presencia de las autoridades.

Uno de los jóvenes huyó del lugar corriendo, mientras que los oficiales les exigieron una revisión; explicó que su molestia fue por la manera ofensiva en que se condujeron, además que no tenían motivos para solicitarle una revisión a ella.

Señaló que ante los cuestionarios que realizó al respecto, una mujer policía, de los cuatro elementos que los interceptaron al inicio, comenzó a ofenderla. “Me dijo, ‘no te me quieras poner pendeja, sino de una vez ahorita te llevo’”.

No obstante, al no encontrar objetos incriminatorios entre sus pertenencias, la oficial la dejó en libertad, no sin antes agredirla nuevamente de manera verbal, lo que la enfadó y la llevó a recriminar por segunda ocasión el trato. Por tal motivo, destacó que fue detenida entre empujones y golpes en la cabeza que le dejaron moretones.

“Ya me iba pero me cerró el paso, le llamó a sus compañeros y me esposaron, le pregunté por qué me estaba deteniendo si ya me había dejado ir y yo no había hecho nada, pero me dijo ‘te quisiste poner pendeja, ahora te aguantas’”.

Posteriormente, ambos fueron trasladados a las galeras del municipio, donde nuevamente les realizaron una revisión, fue ahí donde fue hallada una pipa en la mochila de la joven; no obstante, aseveró que no contenía ningún tipo de sustancia como precisó el municipio en un comunicado de prensa.

Luego de lo ocurrido, que circuló en redes sociales y generó molestia ciudadana, un visitador de la CDHEH buscó a la mujer para ratificar una queja de oficio que previamente inició. Asimismo, comentó que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca Rafael Hernández Gutiérrez dialogó con ella y le ofreció una disculpa de parte de los elementos.

Pese a ello, prefiere que el organismo encargado de velar por los derechos humanos resuelva su caso y, de ser necesario, emita una recomendación a la dependencia, pues consideró que hace falta mayor sensibilidad y capacitación en elementos de seguridad, además que existe una constante persecución a jóvenes, quienes generalmente son víctimas de detenciones arbitrarias.

Finalmente, mencionó que por esos hechos presentó también una querella ante la agencia del Ministerio Público (MP) por abuso de autoridad y lo que resulte.

Comentarios