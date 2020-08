Acusan a grupos de generar “show mediático” en Morena

Enrique Cadena, secretario de organización, recordó que las facultades para definir candidatos recaen exclusivamente en la comisión nacional de elecciones

Pachuca.- El secretario de organización del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Enrique Cadena García consideró que al interior del partido existen personajes ajenos que buscan “sacar raja política” y generar “show mediático”, aprovechando el actual proceso electoral.

Así lo expresó el morenista mediante un texto publicado en sus redes sociales, donde recordó que las facultades para definir candidatos recaen exclusivamente en la comisión nacional de elecciones y sus decisiones son inapelables; y aunque cualquiera tiene derecho a impugnar, las intenciones de algunos podrían estar ligadas a otros fines.

“Todo militante y simpatizante estuvo en su derecho de presentar un recurso de impugnación si consideró que alguna parte de la convocatoria fue violada o violentada, o si los estatutos no fueron cumplidos; sin embargo, a estas alturas, a menos de una semana de que arranquen los comicios, siguen grupos, pocos internos pero en su mayoría ajenos a Morena y a su trabajo partidario, queriendo sacar raja política y show mediático”.

En contraste, reconoció a aquellos que se han sumado a los trabajos partidarios pese a no salir beneficiados, pues dijo que entienden que la política y la cuarta transformación dentro de Morena no se acaba en el 2020 y que la decisión de algunos no puede acabar con la convicción y camino recorrido en esa institución.

“Respeto la decisión de cada persona, pero el análisis debe ser a profundidad; si consideran que pueden hacer las cosas mejor, sigan luchando y conquisten los espacios de representación partidista, se viene pronto una renovación pasando esta pandemia, ahí luchen por estar en los espacios de decisión y demuestren que pueden hacer las cosas mejor.”

En ese sentido, recalcó que en este momento “lo que podía hacerse ya se hizo y lo que no ya no se podrá hacer”, pero enfatizó que es un hecho que “siempre es una mala idea actuar con coraje y mucho más con dolo”.

Finalmente, reconoció a los militantes que se están esforzando por mejorar el proceso interno del partido, rescatando planillas, capacitando y generando comunicación; mientras que a candidatos les deseó éxito. “Morena sigue siendo la esperanza de México y de la militancia depende que se mantenga así”, sentenció.

