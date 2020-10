Acusan a PGJEH de fabricar culpable en caso Mariana

Pachuca.- Un grupo de personas, entre familiares, vecinos y amigos del joven señalado por el presunto feminicidio de Mariana Zavala Escamilla, se manifestó la mañana de ayer a las afueras de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), donde exigió a su titular Raúl Arroyo González “no fabricar culpables”.

Los inconformes, que mantuvieron cerrada la circulación en el bulevar Felipe Ángeles con dirección a la Ciudad de México por espacio de una hora, aseguraron que Felipe N, vinculado a proceso por el feminicidio de la joven originaria de Tlahuelilpan, es inocente de los cargos que se le imputan, pero a falta de pruebas el Ministerio Público (MP) intenta inculparlo.

En entrevista, la madre del menor Elizabeth MG precisó que el proceso judicial se encuentra en la etapa de investigación complementaria; sin embargo, exigió que su hijo sea liberado, ya que no existen elementos suficientes para determinar su probable responsabilidad en el hecho y solo las están fabricando.

“No le han hecho ningún examen psicológico o un perfil criminalístico que determine que él es responsable, ni siquiera el peritaje a la camioneta donde se trasladaban, entonces venimos a recordarle al señor procurador que se pongan a trabajar y busquen al verdadero culpable, que no elaboren pruebas y no culpen a mi hijo.

” Además, indicó que en el proceso han ocurrido diversas irregularidades, pues desde el inicio les han bloqueado todo lo que intentan presentar para demostrar la inocencia del joven, como grabaciones de cámaras de vigilancia y llamadas, entre otra información.

“Por eso venimos a manifestarnos, porque consideramos que lo que intentan hacer, al no tener las pruebas suficientes y no estar investigando como es debido, es inculpar a mi hijo sin evidencias para darle carpetazo, pero no lo vamos a permitir”, expresó la madre.

De igual forma, apuntó que en caso de no obtener una respuesta, planean impedir que sea llevado a cabo el proceso de elección a edil en Tezontepec de Aldama, de donde ella y su familia son originarias.

Finalmente, una comisión representativa de las cerca de 100 personas que acudieron a protestar fue recibida por representantes de la PGJEH para entablar un diálogo, sin que hasta ayer fueran conocidos los acuerdos.

