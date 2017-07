Acusan a Rusia de planear y lanzar el último ciberataque masivo

Tweet on Twitter

Moscú.- Las autoridades de Ucrania acusaron ayer a los servicios de espionaje rusos de planear y lanzar un ciberataque masivo que bloqueó computadoras en todo el mundo.

La agencia ucraniana de seguridad, conocida por sus siglas SBU, afirmó en una declaración que las similitudes mostradas por el nuevo software malicioso y ataques anteriores a la infraestructura de Ucrania revelan la participación de los servicios de inteligencia rusos.

La SBU agregó que aunque los atacantes usaron Ransomware, un programa informático malicioso que bloquea computadoras y muestra un mensaje exigiendo el pago de un rescate para liberar los datos del usuario, no parecían interesados en sacar beneficio económico del programa y más bien estaban centrados en sembrar el caos en Ucrania.

Rusia no respondió por el momento a las acusaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia estaba cerrado ayer por no ser horario de oficina.

Ucrania fue el país más afectado por el ciberataque que comenzó el martes, cuando las computadoras de oficinas gubernamentales, compañías de electricidad y cajeros automáticos quedaron inhabilitadas temporalmente debido a que sus datos quedaron cifrados por el programa malicioso en exigencia por pagos de rescate.

Varias empresas rusas, como la gigante petrolera estatal Rosneft, también dijeron que fueron afectadas.

La mayoría de los afectados por el programa pudieron reanudar sus operaciones antes de 48 horas.

Ucrania ha acusado repetidamente a Rusia de patrocinar ataques de hackers, incluso el hackeo del sistema de votación ucraniano antes de las elecciones nacionales de 2014 y un ataque que desplomó su red eléctrica en 2015.

Rusia y Ucrania rompieron relaciones cuando Moscú se anexó a Crimea en 2014 y comenzó a respaldar a los separatistas que combatían contra las fuerzas leales a Kiev en el este de Ucrania.

