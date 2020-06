Pachuca.- Testimonios de empresarios, entregados a este diario, refirieron opacidad en el otorgamiento de los créditos ofrecidos por el gobierno estatal a empresas locales para hacer frente al impacto de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Es el caso del empresario Antonio Jasso Thirion, propietario del Hostal Casa Viajero, quien interpuso una queja ante el Instituto Hidalguense para la Competitividad Empresarial (ICHE), organismo encargado del proceso, denunciando “retraso indebido” en el proceso de la convocatoria del Financiamiento hidalguense para tu negocio.

Explicó que tras solicitar el préstamo “Tasa cero reactiva tu economía” con un monto de 50 mil pesos, recibió, entre el 8 y el 9 de abril, dos folios para participar el trámite: CONV-VII- 0104- 1004-21-0063 y CONV-VII-0104-1004-13-0163. De inmediato, explicó, aclaró la situación y le informaron que el correcto era el de la terminación 21-0063 (el otro quedaba cancelado).

Luego, entre el 13 y 15 de mayo, recibió dos requerimientos de documentación para el mismo folio, en dos fechas diferentes y un tercero, para el número que aparentemente había quedado cancelado.

Finalmente, relató el empresario en un documento que envió al ICHE, el 15 de junio le fue notificado que los recursos monetarios no fueron suficientes y el crédito fue denegado. Sin embargo, esa respuesta era correspondiente al folio CONV-VII- 0104- 1004-13-0163, que se suponía había sido inicialmente cancelado por el funcionario que lo atendió, Víctor Manuel Rivas Casimiro.

“Mi pregunta es, ¿por qué no se nos notificó a partir del lunes 18 de mayo del 2020 a las 5600 solicitudes restantes que ya no había recursos monetarios de este organismo y que no fueron suficientes para atender todas las solicitudes?”, expuso el afectado.

Dijo que él fue notificado del resultado, 20 días después de la fecha en la que ya se conocía cuáles eran los folios seleccionados, “Esto lo que genera es una desconfianza y falta de transparencia en el proceso”.

Además, reprochó el hecho de que aún no tiene respuesta para el folio CONV-VII- 0104- 1004-21-0063, “cuando lo que se tenía que hacer fue que, así como salió la convocatoria en medios electrónicos y periódicos, los folios y el monto total del préstamo seleccionados debieron hacerse públicos”.

Jasso Thirion también cuestionó el hecho de que tras exponer sus inconformidades públicamente, la Secretaría de la Política Publica haya abierto la puerta a integrantes del Grupo Pro Centro para entregar más solicitudes e incluso hayan recibido la promesa de una partida extra de recursos.

“Por todo lo antes mencionado pido se transparenten los folios que recibieron los apoyos, así como que se dé seguimiento y respuesta a mi solicitud con folio CONV-VII- 0104- 1004-21-0063”, recalcó en el documento que envió a Arozqueta Solís junto con evidencias de su trámite.

Otro inconforme con el proceso, fue el empresario, originario de Tulancingo, Fausto Osiris Animas Belío quien expuso, vía redes sociales, que pese a que envió todos los documentos requeridos el día que abrió la convocatoria (30 de marzo) y de recibir respuesta de confirmación el 3 de abril con el folio 0003, no fue beneficiado.

Luego, el 8 de abril recibió un PDF que acreditaba el ingreso de su solicitud, sin embargo, pasaron días sin obtener respuesta alguna. Cuando logró comunicarse al IHCE, le informaron que las resoluciones tardarían 60 días, cosa que le sorprendió debido a que su folio era de los primeros.

Sin embargo, luego notó que los créditos ya habían empezado a ser liberados. Fue entonces que se comunicó a la Sedeco vía Inbox; quien lo contactó posteriormente. No obstante, el 25 de mayo fue notificado de que, por la alta demanda de apoyos, los recursos no fueron suficientes para atender todas las peticiones, incluida la suya.

Por lo anterior, expresó diversas inquietudes en torno al proceso, como es el caso de información de la convocatoria con diferencias en la información que se enviaba vía Whatsapp y la que estaba publicada en la página de Sedeco, así como procedimientos con plazos muy diferentes a los prometidos.

El empresario, también pidió aclarar la manera en la que se seleccionaron los folios. Su empresa, Rollos & Rollos, resintió una caída en ventas de 90 por ciento a causa de la pandemia.

Esas no han sido todas las inquietudes al respecto, puesto que el 22 de mayo, en el marco foro virtual Unidos Impulsemos a Hidalgo, líderes empresariales de la entidad expresaron que era necesaria mayor transparencia, así como recursos adicionales en la línea de crédito que abrió el gobierno estatal.

Señalaron que, aunque los financiamientos han estado saliendo, muchas solicitudes quedaron pendientes.

“Pedimos que se den a conocer los topes, cuántos fueron beneficiados, el importe para las Mipymes y que pueda salir un recurso adicional, porque quedaron muchas solicitudes por cumplir y ahora lo necesita el sector empresarial”, declaró el presidente de Coparmex Ricardo Rivera Barquín, quien fue el encargado de organizar dicha actividad.

Contexto A finales de marzo, como parte de su primer paquete de medidas para hacer frente a la pandemia, el gobernador del estado Omar Fayad anunció que ofrecería financiamientos sin intereses a empresas de los sectores servicios, turístico, restaurantero, hotelero y pequeño comercio, por considerarse los más afectados por la pandemia.

Según pormenorizó en su momento el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) Sergio Vargas Téllez, no había un techo financiero límite para esta estrategia sino que se trataba de una línea contingente que estará abierta, “sin monto máximo, ni tope, que dependerá de cómo se vaya viendo la afectación”.

Sin embargo, la realidad fue muy diferente a lo anunciado por el Ejecutivo. Primero porque el proceso de liberación de los créditos tardó mucho más de lo esperado para una situación que se calificaba como una emergencia.

Corría el mes de abril, cuando líderes empresariales comenzaron a cuestionar la tardanza en el proceso de selección. En entrevista para este diario el 17 de abril, el presidente de Coparmex Hidalgo Ricardo Rivera Barquín urgió a las autoridades a acelerar la entrega de los financiamientos.

Un día después el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH) Edgar Espínola Licona informó que el Instituto Hidalguense para la Competitividad Empresarial, había recibió más de 6 mil solicitudes para acceder a los apoyos.

Cada solicitud, según comentó en su momento el dirigente, fue sometida a un análisis minucioso, razón que retrasó la entrega de los apoyos. Previo a esa declaración, la Sedeco dio a conocer, sin precisar cifras, que los registros de interesados habían rebasado las expectativas.

Para el 17 de mayo, habían pasado 50 días del anuncio de los apoyos sin noticias de la entrega, hecho que fue documentado por este diario y que provocó la inmediata reacción del titular del IHCE Carlos Arozqueta Solís que a través de una entrevista proporcionada a la televisión estatal indicó que la dependencia recibió más de 6 mil solicitudes, sin embargo, solo 400 fueron aprobadas.

Pese a los constantes reclamos en torno al tema, las autoridades estatales no han respondido oficialmente a las inquietudes de los empresarios hidalguenses.

