Pachuca.- En las instalaciones del hospital general de Pachuca, unas 60 personas realizaron ayer una manifestación para exigir servicios de salud con mayor calidad; además, denunciaron el cobro de servicios y medicamentos, situación que va en contra del nuevo sistema gratuito que anunció el gobierno federal.

Por la mañana, los inconformes arribaron al nosocomio con pancartas para denunciar los malos tratos y la omisión de atención que han tenido en hospitales regionales y el de Pachuca, ya que a varias personas les han cobrado medicinas e insumos para recibir atención.

Incluso, acusaron que en los complejos existen letreros que indican que si los familiares no compran los medicamentos del paciente no podrán realizar ningún servicio. De acuerdo con el decreto del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituye al Seguro popular, el servicio de medicamentos y salud será brindado de forma gratuita a todos aquellos que no cuenten con seguridad social.

Ese nuevo esquema indica en sus bases que nos solo los medicamentos deben otorgarse de forma gratuita, sino también la atención a la salud de primer y segundo nivel.

Asimismo, los quejosos aseveraron que no han recibido tratamientos para enfermedades como quimioterapias, diálisis y algunos otros.

El grupo de personas demandaba a las autoridades que sea revisado de qué forma operan para que el servicio no se vea interrumpido.

La Secretaría de Salud federal (Ssa) aclaró el 7 de noviembre que el Insabi brindará servicios médicos en el primer y segundo nivel de atención para todas las personas que no cuenten con seguridad social, es decir, en centros de salud, centros de salud con servicios ampliados (CESSA), unidades médicas del IMSS-Bienestar, unidades de especialidades médicas (Unemes) y en nosocomios generales, rurales y comunitarios.

