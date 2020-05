De no acatarse medidas sanitarias, por lo que la población cuenta

con 15 días para frenar la velocidad de la pandemia

Pachuca.- Hidalgo entró en la etapa crítica del coronavirus (Covid-19), por lo que la población cuenta con los próximos 15 días para frenar la velocidad de la epidemia, ya que de no acatar el aislamiento, las consecuencias las pagarán todos y el panorama será fatal, expresó el gobernador Omar Fayad.

Mediante un videomensaje, el mandatario estatal informó a los hidalguenses que los especialistas alertaron la entrada de la etapa de contagio acelerado que ocasionará hasta 3 mil 500 enfermos a mediados de junio, es decir, cuatro contagios nuevos por hora en Hidalgo.

“A pesar de que tenemos una emergencia de esta magnitud, muchos hidalguenses han tomado esto a la ligera, piensan que son vacaciones, han seguido con su vida normal, sin ningún tipo de restricción, sin aislarse en sus casas, sin guardar la sana distancia y sin usar cubrebocas, incluso hay quienes piensan que las medidas de reducción de la movilidad que se han implementado como el Hoy no circula, son una manera de molestar a la población”, reprochó el gobernador.

Indicó que la intención del gobierno estatal no es ni será generar actos de molestia a la ciudadanía, “estas no son ni ocurrencias ni arbitrariedades, esto no es un juego, esto es real, y si no actuamos puede cobrar la vida de más de 3 mil hidalguenses”.

Fayad Meneses explicó que Hidalgo está desfasado un mes respecto al promedio nacional, debido al tiempo que pasó en que llegara el primer caso de coronavirus a la entidad, “esto nos abre una última oportunidad para aplanar la curva de contagios”.

Lamentó que los esfuerzos de su administración y las medidas implementadas en el estado no serán suficientes para atender la demanda, “no queremos ver a pacientes en los pasillos sin cama, médicos que no se den abasto para atenderlos, una angustia terrible en las familias por no poder acompañar a sus enfermos e incluso muchas personas podrían morir sin la posibilidad de haber adquirido la atención debida”.

Exhortó a la población a acatar las medidas sanitarias y mantenerse en casa, “muchos que no soportaron las medidas de aislamiento, de restricción de movilidad, la sana distancia, el encierro en sus hogares, están ahora aislados en una cama de hospital luchando entre la vida y la muerte, o peor aún, ese encierro puede terminar dentro en un ataúd”.

Alerta

