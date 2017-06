Afecta potente ciberataque a grandes empresas de todo el mundo

Tweet on Twitter

Ucrania, con el metro de Kiev o el Gobierno, es el país con más entidades ‘hackeadas’. También el gigante ruso Rosneft o la danesa Maersk han sido atacadas

Los piratas informáticos han vuelto a poner en jaque a empresas, bancos e instituciones de todo el mundo. Este martes, decenas de compañías y entidades en varios países han sido víctimas de un potente ciberataque ransomware, un secuestro de datos. Las más afectadas por el hackeo están en Ucrania, Rusia, Reino Unido e India, según la agencia gubernamental de Suiza. Los piratas, que emplean un sistema muy similar al que hace un mes infectó a unos 300.000 equipos en todo el mundo, piden un pago de 300 dólares a través de bitcoin para liberarlos. En Ucrania, el Banco Central, el metro de Kiev, la compañía estatal de la energía o la red informática del Gobierno ucranio, han sido atacados. Además, el gigante petrolero estatal ruso Rosneft, la multinacional danesa Moller-Maersk, la farmacéutica MSD o el holding británico WPP también han sido víctima de los piratas. El ciberataque también ha golpeado a varias multinacionales con sede en España, como ha confirmado el equipo especializado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Los expertos apuntan a que el responsable de la infección es el virus Petya o Petrwrap un ransomware similar al utilizado en el ciberataque de Wannacry el pasado mayo, que afecta a ordenadores Windows. Algo que confirma la empresa ucrania Novaia Potchta, una de las afectadas. El primer ministro ucranio, Volodymir Groysman, ha descrito el ciberataque como “inédito”; mientras que el secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Oleksandr Turchynov, ve “indicios” de que Rusia esté detrás del ataque. Ha sido Ucrania la que ha dado la voz de alarma del inicio del ataque informático, que parece extenderse a medio mundo.

La escala de empresas y países afectados vuelve a mostrar la vulnerabilidad de compañías e instituciones ante los ataques informáticos, que pueden paralizar un país. “Todos los sistemas se han caído en todas las sedes y están afectadas todas las unidades de negocio”, ha confirmado una portavoz de Moller-Maersk, que tiene distintas divisiones dedicadas a los sectores del transporte y la energía y que dispone de sedes en 130 países. El ataque a una de sus empresas, APM Terminals, que se encarga del tráfico portuario y de mercancías, ha paralizado sus operaciones en sus terminales de los puertos de Róterdam uno de los más importantes del mundo y los cinco españoles donde opera.

En Ucrania, operaciones y transacciones en decenas de bancos se han visto interrumpidas por el ciberataque. Allí, la compañía nacional eléctrica y el banco Oschadbank, uno de los mayores del país, se han visto seriamente afectados. Los medios ucranios relatan que los paneles que informan de las salidas y llegadas en el principal aeropuerto de Kiev, el Boryspil, ha sido víctima del ciberataque. El director del aeropuerto ha reconocido que la situación está fuera de control y que probablemente se retrasen o cancelen vuelos.

El metro de Kiev ha alertado en las redes sociales de que también ha sido víctima del ciberataque y ha informado de que los trenes no se han parado pero sí los sistemas de compra de billetes, que han dejado de funcionar. Otras muchas empresas públicas y privadas e instituciones han sido atacadas por el virus informático, entre otras, la manufacturera de aviones Antonov o las empresas de venta Citrus, Foxtrot, EpicenterK.

El virus que se ha lanzado este martes se aprovecha de una vulnerabilidad en el protocolo para compartir en red de los sistemas operativos Windows, que ya sirvió en mayo a WannaCry y que muchas empresas todavía no habían corregido. Entre las afectadas están importantes compañías como la petrolera Bashneft y la siderúrgica y minera Evraz, propiedad del magnate Roman Abramovich. Ambas como Rosneft afirman que su producción no se ha visto afectada. El holding británico WPP que tiene entre otras JWT, Ogilvy & Mather, Young & Rubicam and Grey y la multinacional de vidrio y acero francesa Saint Gobain también están entre las hackeadas. Entre las atacadas también hay empresas estadounidenses, como la farmacéutica MSD o la firma jurídica DLA Piper.

