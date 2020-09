Agreden con huevos y tomates a Fernández Noroña en Huichapan

Pachuca.- El diputado federal del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña fue agredido ayer con jitomates y huevos, cuando acompañaba en un evento de campaña al candidato a alcalde Alberto Endonio, en Huichapan.

Lo hechos ocurrieron cuando el legislador dirigía un mensaje al público presente y un grupo de personas comenzó a lanzar consignas y objetos en su contra; el petista responsabilizó de la agresión al candidato a edil del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Emeterio Moreno Magos.

“Qué cobardes son, es un acto de provocación, este es el mafioso que quiere espantar a la gente, esos son golpeadores que vinieron encapuchados a agredirnos; es un acto de cobardía, un acto miserable, es el candidato que prende con violencia evitar nuestras reuniones”, manifestó Fernández Noroña en ese momento, luego de cubrirse de las agresiones.

Asimismo, dijo que el candidato del verde, de quien le habían advertido tener cuidado por presuntamente “estar vinculado con el crimen organizado”, cavó su tumba al demostrar que no quiere al pueblo de Huichapan, solo busca apoderarse de la presidencia municipal para tratar así a los ciudadanos e intimidarlos con violencia.

“Pensar que de esa manera va a poder saquear al pueblo de Huichapan, no se lo vamos a permitir, no se lo vamos a tolerar, esos tiempos se acabaron”, señaló el diputado, al tiempo de enfatizar: “Los huevos que me echaron me sobran”.

Posteriormente, a través de un mensaje en redes sociales condenó nuevamente la agresión y publicó una serie de fotografías de los presuntos agresores, quienes dijo, fueron identificados como el hermano del candidato a alcalde del PVEM.

“Son parte del grupo de choque que envió hoy el partido verde en Huichapan a agredirnos; el candidato Emeterio Moreno Magos es tan bruto que envió a su propio hermano a encabezar al grupo”, recalcó.

