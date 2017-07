Tweet on Twitter

Agregan cinco delitos para atacar corrupción

Pachuca.- El Congreso de Hidalgo aprobó una reforma al código penal que contempla cinco delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos: intimidación, uso ilícito de atribuciones de funcionarios y particulares, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito.

Los diputados concluyeron ayer la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que ahora solo falta que las reformas y leyes secundarias sean publicadas en el Periódico Oficial de Hidalgo y los plazos inicien para su puesta en marcha.

¿Quiénes pueden cometer corrupción?

La reforma especifica los servidores públicos que pueden cometer corrupción en la administración pública estatal. Incluye al gobernador, diputados locales, magistrados y consejeros del Tribunal Superior de Justicia.

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, procurador General de Justicia, presidentes municipales e integrantes de los ayuntamientos, además de consejeros electorales y magistrados electorales locales.

Los delitos cometidos en la procuración y administración de justicia tipificaron “las conductas cometidas por quien en el ejercicio de sus funciones oculte al imputado el nombre de quien le acusa”.

Así como “dé a conocer a quien no tenga derecho, los documentos que obren en una carpeta de investigación y que, por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados”.

Moches

En el delito de cohecho, la reforma incluyó sanciones contra moches que cometan los diputados locales.

“Prevé una mayor punibilidad, para los representantes que conforman el Poder Legislativo, que en el ejercicio de sus funciones y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos, soliciten la asignación de recursos en favor de un ente público o el otorgamiento de concesiones.”

Además de “contratos de adquisición de bienes, arrendamientos, servicios, obra pública a favor de determinadas personas físicas o morales, al exigir, para sí o para un tercero una comisión, beneficio o contraprestación, en dinero o en especie”.

Adiciona delitos al código penal

A) Intimidación

*Multa: de uno a cinco años de prisión y 100 a 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización

*El servidor público que inhiba a cualquier persona para evitar que esta o un tercero denuncie o aporte información

B) Uso ilícito de atribuciones y facultades

*Multa: uno a ocho años de prisión y 50 a 250 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización

*El servidor que otorgue concesiones de prestación de servicios públicos o de explotación, aprovechamiento

y uso de bienes de dominio del estado

*Otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico

*Otorgue exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos en general sobre los ingresos fiscales, o sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la administración pública estatal o municipal

*Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos

*Contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos

*El servidor público que niegue el otorgamiento o celebración de un contrato, al existir todos los requisitos establecidos

*Al ser responsable de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, se haya abstenido de cumplir con dicha obligación

C) Tráfico de influencia

*Multa: dos a seis años de prisión y 100 a 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización

*El servidor público que gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos, ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión

*El particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio público, afirme tener influencia ante los servidores facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios e intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos

D) Enriquecimiento ilícito

*Sanciones: decomiso en beneficio del estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar

*Cuando el monto al que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente a 5 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización se impondrán de tres meses a dos años de prisión

*Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente a 5 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización se impondrán de dos años a 14 años de prisión

*Comete el delito de enriquecimiento ilícito quien con motivo de su empleo no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño

*Computarán entre los bienes de los servidores públicos, los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que estos los obtuvieron por sí mismos

E) Uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con particulares

*Multa: tres a seis años de prisión y 20 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización

