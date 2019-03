¡Aguas!, personas ven normal violencia en el noviazgo

CARMEN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Pachuca.- Ya sea psicológica, física o sexual, los tipos de violencia más comunes son vistas con normalidad en el noviazgo, alertó Bertha Miranda Rodríguez, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser).

En entrevista para Libre por convicción independiente de Hidalgo la activista dijo que son los roles de estereotipos inculcados desde edades tempranas los que motivan la naturalización de ese tipo de conductas.

Se trata de prácticas nocivas que son aprendidas desde el núcleo familiar y después reforzadas en las escuelas y con los medios de comunicación y con el paso del tiempo las personas no se dan cuenta que están inmersas en un escenario de violencia.

El control de la vestimenta, condicionar las amistades, vigilancia sobre las redes sociales proporcionando contraseñas, el menosprecio, la vigilancia por medio de mensajes e incluso videollamadas, celos y chupetones, son otros tipos recurrentes de violencia en el noviazgo.

En ese sentido, Miranda Rodríguez refirió que esos últimos: celos y chupetones, son realizados con un sentido de pertenencia y son los más normalizados.

Los celos, por ejemplo con la típica frase “si no me cela, no me quiere”, y los chupetones, han sido normalizados como un momento de deseo, sin embargo, quienes realizan esas prácticas están conscientes de lo que el acto indica.

Otro factor que existe es querer salir de espacios nocivos, es decir, las víctimas en muchas ocasiones se acogen en la pareja en busca de refugio de lo que viven en la familia.

La activista argumentó por otra parte que las políticas públicas y el sistema educativo son deficientes en ese sentido.

De lo anterior, Bertha Miranda refirió que Ddeser Hidalgo efectúa campañas para difundir los tipos de violencias y las acciones que las mujeres tienen derecho a realizar. Y que uno de sus principales objetivos es que las maternidades sean elegidas y no resignadas o incluso impuestas.

Y es que de cada 10 casos que llegan a Ddeser, cinco son en relación a la interrupción del embarazo y que al contrario de lo que se creería, son mujeres con hijos y no adolescentes quienes más acuden en relación a esos casos.

