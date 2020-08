En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, el gobernador del estado Omar Fayad reforzó la petición que hizo el secretario de Salud estatal Alejandro Benitez a su homólogo federal Jorge Alcocer Varela en el sentido de postergar el proceso electoral para renovar los 84 ayuntamientos de la entidad. El mandatario consideró “suicida” llevar a cabo los comicios si el semáforo sigue en rojo. La postura de Fayad fue respaldada por su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), que apenas unos días antes había juzgado conveniente que las elecciones se llevaran a cabo en octubre. ¿Qué hizo que el gobierno de Hidalgo se pronunciara en contra de que el proceso electoral siga adelante pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) apenas resolvió el viernes procedente su continuación? Quizá lo que prendió todas las alarmas fue que el viernes la autoridad sanitaria federal colocó una vez más el semáforo epidemiológico en rojo para Hidalgo, a pesar de que la mayoría del país cambió a naranja. El hecho de que la intensidad de transmisión no ceda en territorio estatal no es buen augurio de lo que puede venir conforme avance el proceso electoral. Por más medidas que se tomen, es evidente que la pasión que despierta un proceso como el de ayuntamientos inevitablemente provocará concentración de personas, que a su vez tendrá efectos en la curva de contagios. Así que al parecer al final el gobierno valoró que es más importante evitar que la epidemia se salga aún más de control. Falta ver ahora que reacción tendrá el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a la petición de suspender nuevamente el proceso, cuando su presidente Lorenzo Córdova ha manifestado que las elecciones pueden llevarse a cabo cumpliendo los protocolos sanitarios. De filón. Y mientras seguimos en alerta máxima, el programa sanitario Hoy no circula se mantiene a pesar de que existe gran inconformidad entre la población por su evidente inutilidad. Los automovilistas, cansados ya de abusos de autoridad y multas excesivas, se organizaron y comenzaron una petición a través de la plataforma change.org para ver si así cambia el gobierno del estado su política que poco o nada ha servido para evitar los contagios del Covid-19.

